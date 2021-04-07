Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
10Пасха в условиях пандемии
11:29 (мск), источник: РБК

В российские COVID-сертификаты внесли данные о загранпаспорте

Номер и серия загранпаспорта появляются в версии сертификата на английском языке, если пользователь внес эти данные в своем личном кабинете на Госуслугах. В сертификате на русском данные о документах владельца отсутствуют.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:30 (мск)В России суточная заболеваемость коронавирусом снижается четвертый день подряд
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

На портале Госуслуг запущена услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации от коронавируса на английском языке, процедура транслитерации имен в ней автоматическая, она осуществляется в соответствии с правилами перевода МВД, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. Его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг», — отметил он. В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта, сказал Качанов, а после завершения тестирования сертификаты будут автоматически обновлены.

Замминистра добавил, что «правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу».
Новость
В Россию за «Спутником»: как из-за нехватки вакцин от COVID-19 развивается прививочный туризм

Ранее «Интерфакс» сообщил, что электронные сертификаты вакцинации от коронавируса на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за границу, так как оформляются только на российский паспорт.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории Российской Федерации», — сообщили в службе поддержки портала. Там объяснили, что вакцинация граждан россиян проводится по внутреннему паспорту, поэтому сертификат оформляется именно на этот документ.

Корреспондент РБК убедился, что по умолчанию на портале Госуслуг формируется сертификат о прививке на русском языке. В нем нет сведений о документах, удостоверяющих личность. По желанию пользователь может сформировать сертификат на английском языке. В нем есть поле «International passport».

Если пользователь не внес данные о своем загранпаспорте в личном кабинете, то оно остается пустым. Если данные загранпаспорта введены, в поле «International passport» отображаются только серия и номер загранпаспорта.

Об упрощении получения сертификата о прививке на сайте Госуслуг Министерство цифрового развития сообщило 22 марта 2021 года. Причем в министерстве уточнили, что если пользователь подтвердил свою учетную запись на портале уже после прохождения вакцинации, ему также откроется доступ к созданию сертификата.

Новость
Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?

23 марта выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса на английском языке начали в аэропорту Домодедово. Необходимый для международных поездок сертификат специалисты медико-санитарной части аэропорта выдают привитым от коронавируса людям, имеющим сертификат на русском языке. Стоимость услуги 1000 руб. «На данный момент в мире нет единой формы, которая касается именно COVID-19, но есть форма справки, переведенной на английский язык», — сообщили РБК в Домодедово. Там отметили, что данная справка (сертификат) выдается медицинским учреждением, у которого на это есть соответствующая сертификация.

Еврокомиссия представила проект так называемых ковид-паспортов 17 марта. Тогда в Брюсселе уточнили, что сертификат будет включать не только сведения о вакцинации, но также и информацию о перенесенном заболевании и отрицательном тесте на коронавирус.

Позже еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня. «Он (сертификат. — РБК) будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать», — сообщил тогда Бретон. В сертификате будут указаны имя владельца, дата рождения, номер паспорта, а также сведения о прививке от коронавируса или информация о перенесенном COVID-19.

Анастасия Курносова, Владислав Гордеев

 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом
Банки предложили ЦБ варианты выдачи ипотеки с плавающей ставкой
Доллар превысил 78 рублей впервые за пять месяцев
Заболеваемость COVID-19 в России снижается четвертый день подряд
Россиянам посоветовали заняться скупкой золота
В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах
Здоровье
Что мешает вести здоровый образ жизни: 5 причин Объясняем, как не нужно мотивировать себя, чтобы успешно внедрять здоровые привычки, и как начать-таки новую жизнь.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Кино
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара» Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
Беременная Джанабаева восхитила поклонников съемкой в пижаме 41-летняя артистка скоро станет мамой в третий раз
Леди
Бузова и другие звезды, которые заболели после расставания Разрыв с любимым человеком — это больно и неприятно
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди подобрали котенка на улице. Когда он вырос, стало ясно, что это не кот
Этот опрос определит будущее России. Твое участие чрезвычайно важно
Льгота для пенсионеров за стаж свыше 20 лет: что нужно
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь