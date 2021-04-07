В российские COVID-сертификаты внесли данные о загранпаспорте

На портале Госуслуг запущена услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации от коронавируса на английском языке, процедура транслитерации имен в ней автоматическая, она осуществляется в соответствии с правилами перевода МВД, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. Его слова РБК передала пресс-служба ведомства.
«Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг», — отметил он. В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта, сказал Качанов, а после завершения тестирования сертификаты будут автоматически обновлены.
Замминистра добавил, что «правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу».
Ранее «Интерфакс» сообщил, что электронные сертификаты вакцинации от коронавируса на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за границу, так как оформляются только на российский паспорт.
«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории Российской Федерации», — сообщили в службе поддержки портала. Там объяснили, что вакцинация граждан россиян проводится по внутреннему паспорту, поэтому сертификат оформляется именно на этот документ.
Корреспондент РБК убедился, что по умолчанию на портале Госуслуг формируется сертификат о прививке на русском языке. В нем нет сведений о документах, удостоверяющих личность. По желанию пользователь может сформировать сертификат на английском языке. В нем есть поле «International passport».
Если пользователь не внес данные о своем загранпаспорте в личном кабинете, то оно остается пустым. Если данные загранпаспорта введены, в поле «International passport» отображаются только серия и номер загранпаспорта.
Об упрощении получения сертификата о прививке на сайте Госуслуг Министерство цифрового развития сообщило 22 марта 2021 года. Причем в министерстве уточнили, что если пользователь подтвердил свою учетную запись на портале уже после прохождения вакцинации, ему также откроется доступ к созданию сертификата.
23 марта выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса на английском языке начали в аэропорту Домодедово. Необходимый для международных поездок сертификат специалисты медико-санитарной части аэропорта выдают привитым от коронавируса людям, имеющим сертификат на русском языке. Стоимость услуги 1000 руб. «На данный момент в мире нет единой формы, которая касается именно COVID-19, но есть форма справки, переведенной на английский язык», — сообщили РБК в Домодедово. Там отметили, что данная справка (сертификат) выдается медицинским учреждением, у которого на это есть соответствующая сертификация.
Еврокомиссия представила проект так называемых ковид-паспортов 17 марта. Тогда в Брюсселе уточнили, что сертификат будет включать не только сведения о вакцинации, но также и информацию о перенесенном заболевании и отрицательном тесте на коронавирус.
Позже еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня. «Он (сертификат. — РБК) будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать», — сообщил тогда Бретон. В сертификате будут указаны имя владельца, дата рождения, номер паспорта, а также сведения о прививке от коронавируса или информация о перенесенном COVID-19.
Анастасия Курносова, Владислав Гордеев