12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Над Киргизией заметили странную вспышку (видео)
Очевидцы делятся видео в соцсетях.
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Жители Киргизии заметили в ночном небе загадочный светящийся объект, который ярко вспыхнул перед тем, как погаснуть.
Странную вспышку заметили жители Бишкека и Чуйской области, сообщает местное издание Elgezit.kg. Это может оказаться как болид, так и космический мусор, например, обломок спутника.
«Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет», — сообщили в
12 марта яркий метеор заметили над Якутией. В «Роскосмосе», предположили, что в атмосфере сгорел разгонный блок ракеты, которая вывела на орбиту шесть спутников в 2009 году.
Анна Лысенко