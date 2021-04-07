В Таиланде вор уснул в доме во время ограбления

Курьезный случай произошел в провинции Пхетчабун в Таиланде. В полицию рано утром поступил звонок о том, что в одном из домов хозяин обнаружил спящего незнакомого мужчину.
Владелец дома, который и сам является полицейским, услышал работающий кондиционер в комнате своей дочери, которой в тот момент не было в городе. Заглянув в спальню, он увидел мирно спящего незнакомого парня и тут же позвонил своим коллегам.
Прибывшие на место полицейские разбудили молодого человека, который явно не был готов к такому пробуждению. «Спящим красавцем» оказался 22-летний местный житель по имени Атит Кинхунтод. Как он признался стражам правопорядка, в дом он залез поздно ночью с целью ограбления. Но, попав в комнату, он решил немного отдохнуть на удобной кровати. Для большего комфорта воришка включил кондиционер, который и выдал его утром.
Полицейские нашли при нем набор отмычек и прочих инструментов для взлома. Несмотря на то, что Атит ничего не успел украсть, ему все равно грозит тюремный срок за проникновение в чужую собственность, пишет издание Thai Residents.