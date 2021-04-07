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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Могут ли закрыть турецкие курорты из-за британского штамма COVID-19

Роспотребнадзор предостерег от Турции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AFP 2020

В Роспотребнадзоре заявили, что отдыхать в Турции сейчас опасно. В ведомстве пояснили, что именно оттуда россияне привозят разные штаммы коронавируса, а эпидобстановка стремительно ухудшается. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, ситуация там на данный момент похожа на Великобританию в конце 2020 года, когда некоторым странам пришлось приостанавливать сообщение с Королевством. «Ъ FM» обсудил с игроками туристического рынка заявление Роспотребнадзора об опасности отдыха на турецких курортах. Есть ли риск, что авиасообщения с Турцией ограничат? И что в этом случае делать тем, кто уже купил туры? Разбиралась Алла Пугачева.

В Роспотребнадзоре стараются не провоцировать панику, но ситуация по меньшей мере тревожная, утверждают источники «Ъ FM» в туристической отрасли.

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Достаточно взглянуть на статистику: число новых случаев заражения COVID-19 в Турции 6 апреля достигло 50 тыс., из них 75% — британский штамм. Власти ужесточают меры безопасности: закрывают рестораны, вводят комендантский час. Страна разделена на зоны по степени риска: синий, желтый, оранжевый и красный — там, где все совсем плохо. Сейчас практически вся Турция в красной зоне. Россияне привозят оттуда новые мутации коронавируса, предупреждают в Роспотребнадзоре. Но заверяют, что пока держат ситуацию под контролем.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин говорит, что на курортах ситуация лучше, чем в целом по стране:

Все решения принимает у нас Роспотребнадзор. Никаких заявлений по рекомендациям относительно Турции мы не получали. Приоритет вакцинирования там кардинально отличается от других стран в Евросоюзе, так как в первую очередь прививку получают сотрудники отелей и трансферных компаний. И сертификат безопасности в Турции по количеству гостей в гостинице, и меры профилактики находятся на самом высоком уровне.

Тем не менее, если ситуация не стабилизируется, российские власти обязаны будут принять меры. Великобританию, например, закрыли для туристов в декабре 2020 года после отметки в 36 тыс. новых случаев COVID-19.

Самый щадящий вариант ограничений — разбить турпоток квотами. Или ввести обязательный карантин для приезжающих с английского побережья.

Самый радикальный сценарий — поступить как с Британией. Но это приведет к коллапсу в туристической отрасли, признается представитель onlinetur.ru Игорь Блинов: «Мы столько кошмаров уже пережили, и, казалось, прошли ту самую точку падения. Если полеты в Турцию запретят в канун летнего сезона, то это станет ударом ниже туристического пояса. Это будет потеря потерь».

По словам Игоря Блинова, спрос на отдых в Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с докризисным апрелем 2019 года.

И цены сейчас привлекательные: в четырехзвездочный отель на неделю можно улететь за 70 тыс. руб. на двоих. Что делать туристу, если власти ограничат авиасообщение с Турцией, а отдых уже оплачен?

Даже если это не прямой запрет, а рекомендация Роспотребнадзора воздержаться от поездок в страну, оператор обязан вернуть деньги, поясняет юрист Эдуард Шалоносов: «Туроператор обязан в течение 10 дней на основании статьи 31 закона РФ “О защите прав потребителей” вернуть денежные средства. Если же туроператор не возвращает деньги, то на 11-й день после подачи заявления, турист имеет право обратиться в суд и взыскать денежные средства в тройном размере».

Закон четко говорит: возвращай.
Эдуард Шалоносов
юрист

Более того, есть шансы вернуть деньги, даже если рекомендаций Роспотребнадзора нет, но через суд, добавляет Шалоносов: «ВОЗ, Роспотребнадзор, Ростуризм опубликовывают в любом случае периодически статистику. И здесь турист говорит: боюсь, продукт опасен. И, как правило, судья будет строить свою линию нападения на ответчика на двух критериях. Первый критерий — никто особо-то и не говорил, что там страшно. Второй критерий — из каждого утюга кричат, что в Турции опасно. Поэтому здесь уже будет 50 на 50.

Возможен и такой сценарий: оператор не идет на уступки и турист отправляется на отдых, чтобы не потерять деньги.

Если он все же заразится коронавирусом в Турции, это позволит претендовать на возвращение средств. Как отмечают юристы, туроператоры часто идут навстречу таким клиентам, чтобы не решать вопрос в суде.

Но самый простой вариант — это, конечно, договориться с компанией о переносе отпуска на более поздние даты, можно даже на другой год.

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