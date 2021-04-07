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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самолет из Эфиопии по ошибке приземлился в строящемся аэропорту

Пилот ориентировался только на свое зрение.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines по ошибке приземлился в закрытом аэропорту, который все еще строится в Замбии.

Грузовой самолет выполнял рейс из Аддис-Абебы в Эфиопии в замбийский город Ндола. Однако вместо того, чтобы приземлиться в действующем Международном аэропорту Симона Мванса Капвепвева в центре города, судно село на 21 км западнее, в строящемся «Коппербелте», сообщает CNN.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Министерстве транспорта Замбии сообщили, что пилот приземлился в закрытом аэропорту «по ошибке». Диспетчеры потеряли самолет на радарах, поэтому он ориентировался только на свое зрение.

В Ethiopian Airlines заявили, что расследуют инцидент. Представители компании также пожаловались, что пилоты не получили уведомление о строительстве нового аэропорта, который имеет такую же ориентацию полосы и находится очень близко к старому, что и могло привести к ошибке.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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