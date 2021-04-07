14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самолет из Эфиопии по ошибке приземлился в строящемся аэропорту
Пилот ориентировался только на свое зрение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines по ошибке приземлился в закрытом аэропорту, который все еще строится в Замбии.
Грузовой самолет выполнял рейс из
В Министерстве транспорта Замбии сообщили, что пилот приземлился в закрытом аэропорту «по ошибке». Диспетчеры потеряли самолет на радарах, поэтому он ориентировался только на свое зрение.
В Ethiopian Airlines заявили, что расследуют инцидент. Представители компании также пожаловались, что пилоты не получили уведомление о строительстве нового аэропорта, который имеет такую же ориентацию полосы и находится очень близко к старому, что и могло привести к ошибке.
Анна Лысенко