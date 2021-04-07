В Мексике кандидат в депутаты забрался в гроб ради избирательной кампании

В Мексике кандидат в депутаты Карлос Майорга начал избирательную кампанию в гробу.
Политик забрался внутрь, заявив, что город Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа, который он надеется представлять, «мертв», но все изменится, если избиратели за него проголосуют, сообщает El Comercio.
Гроб с цветами водрузили на катафалк, а «покойника» окружили родственники и друзья. Майорга лежал в гробу, пока другой представитель партии описывал положение дел в приграничном городе с населением 1,5 млн человек.
Наконец кандидат в депутаты покинул гроб и тоже обратился с заявлением к избирателям. Майорга заявил, что его могут похоронить заживо, если он не сдержит предвыборных обещаний.
Выборы в федеральные и местные органы власти в Мексике назначены на 6 июня.
В начале 2000-х Сьюдад-Хуарес на границе с Техасом был растущим промышленным центром. В 2010-х город стал известен как «мировая столица убийств» из-за активности картеля Хуареса и банды «Баррио Ацтека».