Ученые объяснили проблемы с кишечником у заболевших коронавирусом

По словам специалистов, коронавирус сильно влияет на состояние кишечника: примерно половина пациентов жаловались на здоровье органа в период заболевания.
Эксперты провели анализ плазмы заболевших COVID-19 и контрольной группы людей, которые были здоровы. Так, порядка 65% пациентов с коронавирусом имели превышавшее норму количество кишечных микробов в крови: протеобактерий, фирмикутов и актинобактерий. Также у них увеличилась проницаемость кишечника.
«Полученные сведения поддерживают предположение, что кишечник может быть источником присутствия микробов в крови, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19. Терапия, направленная на кишечник и предотвращение дефектов кишечного барьера, может представлять собой стратегию по улучшению результатов лечения COVID-19», — отмечается в материале.
Накануне ученые из США и Великобритании выяснили, что каждый третий пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, страдает от психического или нервного расстройства спустя полгода после заражения. Также выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, нарушения мозговой деятельности возникали чаще, чем у тех, кто перенес грипп или другие респираторные заболевания.