Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
10Пасха в условиях пандемии
17:48 (мск), источник: Известия

Ученые объяснили проблемы с кишечником у заболевших коронавирусом

Коронавирусная инфекция способна приводить к попаданию кишечных микробов в кровеносную систему. К такому выводу пришли американские ученые, исследование опубликовано на портале bioRxiv.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:12 (мск)Британский регулятор: польза от вакцины AstraZeneca превышает риски, но молодым лучше ее избегать
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

По словам специалистов, коронавирус сильно влияет на состояние кишечника: примерно половина пациентов жаловались на здоровье органа в период заболевания.

Новость
Врачи рассказали об аллергическом «ложном коронавирусе» у детей

Эксперты провели анализ плазмы заболевших COVID-19 и контрольной группы людей, которые были здоровы. Так, порядка 65% пациентов с коронавирусом имели превышавшее норму количество кишечных микробов в крови: протеобактерий, фирмикутов и актинобактерий. Также у них увеличилась проницаемость кишечника.

«Полученные сведения поддерживают предположение, что кишечник может быть источником присутствия микробов в крови, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19. Терапия, направленная на кишечник и предотвращение дефектов кишечного барьера, может представлять собой стратегию по улучшению результатов лечения COVID-19», — отмечается в материале.

Накануне ученые из США и Великобритании выяснили, что каждый третий пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, страдает от психического или нервного расстройства спустя полгода после заражения. Также выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, нарушения мозговой деятельности возникали чаще, чем у тех, кто перенес грипп или другие респираторные заболевания.

 Холод, но: в ФАС связали подорожание топлива с морозами
Содом в каждый дом: ночные клубы переехали в элитные многоэтажки
Патрушев: РФ не собирается вмешиваться в конфликт в Донбассе
Британский регулятор сделал доклад о рисках вакцины AstraZeneca
Зять Ельцина оказался владельцем виллы на острове пиратов
У капитана «Авангарда» нашли следы наркотических веществ
Гигантский варан пришел в супермаркет Таиланда за молоком
Корабль без экипажа: у берегов Норвегии дрейфует контейнеровоз
Роспотребнадзор предупредил об опасности поездок в Турцию
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Gnezdo.ru
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Леди
Бузова и другие звезды, которые заболели после расставания Разрыв с любимым человеком — это больно и неприятно
Дом
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
4 крутые альтернативы шторам
11 приемов, от которых дизайнеры советуют отказаться
Бытовые привычки, под которые стоит подстроить интерьер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь