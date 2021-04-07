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17:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

Зять Ельцина оказался владельцем виллы на острове пиратов

Валентин Юмашев, зять первого президента России Бориса Ельцина и советник Владимира Путина, оказался владельцем виллы на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Юмашев подтвердил журналистское расследование и рассказал, что для покупки особняка взял кредит.

Источник: РИА "Новости"

Заграничную недвижимость Валентина Юмашева нашёл центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признан в России иностранным агентом) совместно с изданием «Важные истории». Зять Ельцина подтвердил покупку недвижимости и сообщил, что брал на неё ипотеку.

Остров Сен-Барт (также известен как «остров пиратов») входит в число заморских административных единиц Франции. По данным реестра, в 2020 году Юмашев и его супруга, дочь Ельцина Татьяна Юмашева, стали владельцами зарегистрированной на острове компании CDA, расположенной в округе Анс-де-Кайе на Карибах. В регистрационных документах указано, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости». Вскоре супруги через доверенного юриста оформили у нотариуса документы на приобретение дома на острове.

Согласно выписке из договора купли-продажи, речь идёт о вилле общей площадью 2500 квадратных метров, находящейся в 160 метров от берега океана. Внутри — шесть спален, восемь ванных, спортзал, массажный кабинет, джакузи и бассейн. Дом купили за €15 млн, договор подписал Валентин Юмашев.

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Зять Ельцина заявил, что купил недвижимость абсолютно в рамках закона. Госслужащим Юмашев перестал быть в 1998 году, а советником президента Владимира Путина он является на общественных началах.

«Я, действительно, совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове Сен-Барт. Основная сумма денег, потраченная на покупку дома, — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги», — заметил Юмашев в комментарии «Важным историям».

Основными источниками дохода зятя Ельцина несколько лет являются дивиденды от акций компании En+, где он работал с момента создания группы. Кроме того, Юмашевы входят в попечительский совет «Ельцин-центра» — эта работа также не считается госслужбой и не оплачивается из бюджета.

Татьяна Юмашева, в 1996—1999 годах также работавшая советником у своего отца, в 2010 году заявила, что ей напрасно приписывают владение недвижимостью за границей. «Я сказала в своём интервью журналу “Медведь” — ничего нет. И добавила, что любой человек, который найдёт любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе», — написала она тогда.

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«Трансперенси» припомнили Юмашевой эти слова, но первый замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень дала понять, что расследователи не получат виллу на острове пиратов. Речь шла о состоянии на 2010 год, когда у Юмашевой действительно не было никакой зарубежной недвижимости. «Это не тот случай, когда людей поймали за руку. Источники дохода понятны, все налоги уплачены», — заявила она, подчеркнув, что Юмашевы никому не будут отдавать особняк.

Остров Сен-Бартелеми (Сен-Барт) открыл Христофор Колумб в 1493 году. В XVII веке он являлся штабом французских пиратов и складом для награбленных сокровищ. В XVIII веке по инициативе Швеции он стал зоной беспошлинной торговли, а в 1878 году Франция выкупила его за 320 000 франков. После реорганизации французских колоний в 1946 году Сен-Барт стал округом заморского департамента Гваделупы, а с 2007 года, отделившись от Гваделупы вместе с островом Сен-Мартен, получил статус заморского французского сообщества. Владением участками и виллами на Сен-Барт в разное время могли похвастаться банкир Дэвид Рокфеллер, танцовщик Михаил Барышников и бизнесмен Роман Абрамович.

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