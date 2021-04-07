17:27 (мск), источник: Секрет Фирмы
Зять Ельцина оказался владельцем виллы на острове пиратов
Валентин Юмашев, зять первого президента России Бориса Ельцина и советник Владимира Путина, оказался владельцем виллы на острове
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Заграничную недвижимость Валентина Юмашева нашёл центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признан в России иностранным агентом) совместно с изданием «Важные истории». Зять Ельцина подтвердил покупку недвижимости и сообщил, что брал на неё ипотеку.
Остров
Согласно выписке из договора
Зять Ельцина заявил, что купил недвижимость абсолютно в рамках закона. Госслужащим Юмашев перестал быть в 1998 году, а советником президента Владимира Путина он является на общественных началах.
«Я, действительно, совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове
Основными источниками дохода зятя Ельцина несколько лет являются дивиденды от акций компании En+, где он работал с момента создания группы. Кроме того, Юмашевы входят в попечительский совет «Ельцин-центра» — эта работа также не считается госслужбой и не оплачивается из бюджета.
Татьяна Юмашева, в 1996—1999 годах также работавшая советником у своего отца, в 2010 году заявила, что ей напрасно приписывают владение недвижимостью за границей. «Я сказала в своём интервью журналу “Медведь” — ничего нет. И добавила, что любой человек, который найдёт любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе», — написала она тогда.
«Трансперенси» припомнили Юмашевой эти слова, но первый замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень дала понять, что расследователи не получат виллу на острове пиратов. Речь шла о состоянии на 2010 год, когда у Юмашевой действительно не было никакой зарубежной недвижимости. «Это не тот случай, когда людей поймали за руку. Источники дохода понятны, все налоги уплачены», — заявила она, подчеркнув, что Юмашевы никому не будут отдавать особняк.
Остров