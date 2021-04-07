Британский регулятор: польза от вакцины AstraZeneca превышает риски, но молодым лучше ее избегать

«Сообщения о комбинации тромбов с низкими тромбоцитами крайне редки, и в целом польза от вакцины в предотвращении Covid-19 перевешивает риски побочных эффектов», — говорится в заявлении европейского регулятора.
Одновременно с этим британский регулятор MHRA обяъвил в среду, что людям в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину, поскольку растет число случаев тромбоза, связанных именно с прививкой AstraZeneca.
По словам представительницы MHRA, доктора Джун Рейн, «общественная безопасность является главным приоритетом».
По данным MHRA, на 31 марта было сделано 20 млн инъекций вакцины AstraZeneca, и в 79 случаях (51 женщин, 28 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет) наблюдался тромбоз, при этом 19 человек в результате скончалось.
Как отметила доктор Рейн, клинические исследования позволяют оценить распространенные побочные эффекты, однако редкие случаи можно выявить лишь в результате масштабной вакцинации.
Эксперты подчеркивают, что у них нет точных доказательств того, что именно вакцина вызывает такое состояние, однако связь прослеживается все заметнее.
Большинство известных случаев тромбоза было отмечено у женщин в возрасте до 60 лет в первые две недели после вакцинации.
По словам специалистов, одним из объяснений такого сочетания тромбоза и низких тромбоцитов может быть реакция иммунной системы, которая приводит к состоянию, сходному с тем, которое иногда наблюдается у пациентов, принимающих гепарин (так называемая гепарин-индуцированная тромбоцитопения).
Ранее, выступая в Корнуолле, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что к какому бы выводу ни пришли регуляторы по поводу вакцины Oxford-AstraZeneca, это никак не повлияет на установленный график выхода Англии из локдауна.
«Полагаю, важно выслушать, что скажут ученые, врачи и медицинские эксперты, но все, что я пока слышал, не дает мне повода считать, что следует менять избранную нами дорожную карту или как-то отклоняться от нее», — заявил Борис Джонсон.