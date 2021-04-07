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20:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Во Франции обнаружена «древнейшая карта мира»

В архивах музея в Бретани найдена каменная плита, которую ученые считают «самой древней картой мира», находящейся на территории Европы.

Обнаруженную в 1900 году гравированную плиту из Сен-Белека департамента Финистер на северо-западе Франции «открыли заново» в архивах музея.

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Теперь археологи считают, что плита из Бретани — это самая старая карта в Европе, к тому же объемная.
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Люди Бронзового века закопали плиту, чей возраст более 4 тыс. лет, почти сразу после изготовления, поэтому она избежала выветривания.

Благодаря современному 3D-сканированию ее удалось изучить досконально.

Теперь на камне обнаружились ограды, курганы и дороги. Кроме того, на нем повторяются круглые и квадратные мотивы. Как утверждают археологи, плита отображает территорию площадью 30×21 км.

Доисторический камень обнаружили в составе кургана 1900−1640 гг. до н.э., однако сама плита с картой может быть на несколько столетий старше захоронения.

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