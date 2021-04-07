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22:28 (мск), источник: ТАСС

Средняя продолжительность жизни снизилась почти во всех странах ЕС в 2020 году

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран-членов Европейского союза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим агентством Евростат.

Источник: AP 2020

По его информации, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие.

Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичнный период предыдущего года.

При этом наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (-1,4 года в каждой).

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Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения.

Наиболее пострадавшими стали также Болгария (-1,7 года), Латвия и Польша (по -1,5 года), Испания и Румыния (по -1,4 года).

Демографические проблемы в ЕС, в частности старение и сокращение населения, признают на официальном уровне. Так, согласно выпущенному в июне прошлого года докладу Еврокомиссии «Последствия демографических изменений», к 2070 году количество людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.

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