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03:20 (мск), источник: Известия

Глава «Вектора» рассказал о людях, не чувствительных к вакцинам

На формирование полноценного иммунитета после вакцинации могут влиять много факторов, отметил в интервью «Известиям» директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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Источник: Известия

«Всё зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы. В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют (в плане формирования иммунитета) на любые вакцины. Не только против COVID-19, но и против других заболеваний», — сообщил он.

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По словам Рината Максютова, в инструкции к «ЭпиВакКороне», как и к другим российским вакцинам, отмечено, что защитный титр антител неизвестен, как и продолжительность иммунитета. Необходимо дождаться окончания и результатов пострегистрационных исследований, чтобы можно было ответить на эти вопросы.

По словам Максютова, сейчас исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции. Оно проходит в рамках расширенных пострегистрационных клинических исследований на 3 тыс. добровольцев. В них участвуют и вакцинированные группы, и группы плацебо. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти субъектах Российской Федерации.

«Мы ожидаем, что получим данные из восьми клинических центров к середине — концу апреля», — сообщил «Известиям» специалист.

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