Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 апреляМеждународный день цыган, рождение Тамерлана и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
01:55 (мск), источник: РБК

Число банкротств россиян выросло на 81,5%

Количество банкротств граждан в этом году выросло на 81,5% по сравнению прошлогодним показателем. Об этом говорится в исследовании «Федресурса» (есть у РБК).

Источник: AP 2020

Число признанных банкротами граждан, включая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале 2021-го составило 40 569 против 22 356 за аналогичный период прошлого года.

Всего же с начала действия процедуры потребительского банкротства (октябрь 2015-го) несостоятельными были признаны 322 849 гражданина, говорится в исследовании.

По заявлению самих должников в этом году было начато 95,3% процедур против 93% в за первый квартал прошлого года. Кредиторы в 2021-м начали 3,7% дел, а налоговые органы — 1%.

Больше всего банкротств граждан зафиксировано в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887), Санкт-Петербурге (1 747) и Башкирии (1 720).

Число корпоративных банкротств в первом квартале этого года снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В первом квартале этого года было принято 2 395 решений о банкротстве юрлиц, а за аналогичный период 2020-го их было 2 607.

Количество введенных процедур наблюдения в рамках процедуры банкротства составило 1 917. Это на 9,7% меньше, чем за первый квартал прошлого года, когда их было 2 124.

В основном процедуры инициировали конкурсные кредиторы — 76,5% от всех (за аналогичный период прошлого года эта доля составила 74,1%). По заявлению налоговых органов были возбуждены 14,4% дел против 17,2% в прошлом году. Сами должники стали инициаторами процедуры несостоятельности в 8,5% случаев, в январе-марте прошлого года этот показатель составил 8,2%. По заявлению работников предприятий было заведено 0,7% дел против 0,5%.

Больше всего корпоративных банкротств в первом квартале этого года наблюдалось в Москве (467 случаев), Подмосковье (186), Санкт-Петербурге (177), Свердловской области (85) и Татарстане (81). В прошлом году вместо Татарстана пятерку лидеров замыкал Краснодарский край.

В январе «Федресурс» сообщил о росте числа банкротств граждан в 2020 году. Несостоятельными за прошлый год были признаны более 119 тыс. человек — на 72,6% больше, чем в 2019-м. По процедуре внесудебного банкротства, которая начала работать с сентября 2020-го, к концу марта несостоятельными были признаны 283 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
СМИ: США готовятся выслать российских дипломатов
Правообладатели «Свинки Пеппы» засудили российских бизнесменов
Зять Ельцина оказался владельцем виллы на острове пиратов
Гигантский варан пришел в супермаркет Таиланда за молоком
Золотов: Росгвардия не позволит экстремистам раскачать ситуацию
Во Франции обнаружена «древнейшая карта мира»
Gnezdo.ru
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Новая неприятная весть для автолюбителей
Это давление в шинах поможет избежать аварии зимой
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Акинфеев публично обратился к Гончаренко
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Как выглядит вдова Бодрова после смерти актера
Что с коленями Меган Маркл?
Чем так опасен дистанционный запуск мотора?
Леди
54-летняя Литвинова «помолодела» и стала неузнаваемой (фото) Звезда показала снимок без макияжа.
Дом
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
4 крутые альтернативы шторам
11 приемов, от которых дизайнеры советуют отказаться
Бытовые привычки, под которые стоит подстроить интерьер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь