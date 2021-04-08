01:55 (мск), источник: РБК
Число банкротств россиян выросло на 81,5%
Количество банкротств граждан в этом году выросло на 81,5% по сравнению прошлогодним показателем. Об этом говорится в исследовании «Федресурса» (есть у РБК).
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Число признанных банкротами граждан, включая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале 2021-го составило 40 569 против 22 356 за аналогичный период прошлого года.
По заявлению самих должников в этом году было начато 95,3% процедур против 93% в за первый квартал прошлого года. Кредиторы в 2021-м начали 3,7% дел, а налоговые органы — 1%.
Больше всего банкротств граждан зафиксировано в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887),
Число корпоративных банкротств в первом квартале этого года снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В первом квартале этого года было принято 2 395 решений о банкротстве юрлиц, а за аналогичный период 2020-го их было 2 607.
Количество введенных процедур наблюдения в рамках процедуры банкротства составило 1 917. Это на 9,7% меньше, чем за первый квартал прошлого года, когда их было 2 124.
В основном процедуры инициировали конкурсные кредиторы — 76,5% от всех (за аналогичный период прошлого года эта доля составила 74,1%). По заявлению налоговых органов были возбуждены 14,4% дел против 17,2% в прошлом году. Сами должники стали инициаторами процедуры несостоятельности в 8,5% случаев, в
Больше всего корпоративных банкротств в первом квартале этого года наблюдалось в Москве (467 случаев), Подмосковье (186),
В январе «Федресурс» сообщил о росте числа банкротств граждан в 2020 году. Несостоятельными за прошлый год были признаны более 119 тыс. человек — на 72,6% больше, чем в 2019-м. По процедуре внесудебного банкротства, которая начала работать с сентября 2020-го, к концу марта несостоятельными были признаны 283 человек.