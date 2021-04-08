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03:01 (мск), источник: Известия

В «Векторе» рассказали о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации

После вакцинации «ЭпиВаккороной» случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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Источник: Известия

По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

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«Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Следует отметить, что в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», — сообщил Ринат Максютов.

По его словам, сейчас исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции.

Это происходит в рамках расширенных пострегистрационных клинических исследований на 3 тыс. добровольцев. В них участвуют и вакцинированные группы, и группы плацебо. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти субъектах Российской Федерации.

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