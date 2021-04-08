02:56 (мск), источник: Известия
В «Векторе» подтвердили необходимость специальных тестов для привитых «ЭпиВакКороной»
Для каждой вакцины подходят определенные
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Для вакцины «ЭпивакКорона» также существует специальная
При этом защитный титр антител пока неизвестен, как и продолжительность иммунитета, отметил специалист.
«После вакцинации против любых других заболеваний никто не идет сдавать анализы на титры антител или изучение