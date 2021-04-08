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02:56 (мск), источник: Известия

В «Векторе» подтвердили необходимость специальных тестов для привитых «ЭпиВакКороной»

Для каждой вакцины подходят определенные тест-системы для определения формирования антител, отметил в интервью «Известиям» директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Необходимо использовать именно рекомендованную тест-систему, подчеркнул он.

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Источник: Известия

Для вакцины «ЭпивакКорона» также существует специальная тест-система, которая определяет формирование антител, образующихся именно после использования препарата, напомнил специалист. Эта тест-система доступна во всех регионах России, куда поставляется вакцина, подчеркнул Ринат Максютов.

При этом защитный титр антител пока неизвестен, как и продолжительность иммунитета, отметил специалист.

«После вакцинации против любых других заболеваний никто не идет сдавать анализы на титры антител или изучение Т-клеточного ответа. Если вакцина зарегистрирована, это означает, что препарат прошел все необходимые стадии испытаний, и обеспечивает ту необходимую защиту, которую должна обеспечивать вакцина», — рассказал он.

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