04:17 (мск), источник: Известия
Аналитики сообщили об увеличении доли спам-звонков среди входящих
Доля
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По предварительной оценке аналитиков, в целом в 2020 году доля
Среди других распространённых категорий — «связь и интернет» и «медицинские услуги». Доля звонков с подозрением на мошенничество также выросла с 5,6% до 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
«Даже после того, как большинство ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, были сняты, люди продолжили активно пользоваться разными
В «Лаборатории Касперского» напомнили, что никогда нельзя сообщать третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из SMS или