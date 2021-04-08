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09:37 (мск), источник: Газета.Ру

Россия в этом году поставит США последние ракетные двигатели РД-180

Генеральный директор НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов рассказал, когда последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет отправлена в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что эти двигатели уже готовы к отправке, однако пандемия COVID-19 «не дает возможности вывезти их в США».

«Поставим их в этом году», — сказал Арбузов.

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В июле прошлого года стало известно, что США получили замену российским ракетным двигателям РД-180. В декабре сайт госзакупок сообщал, что в 2021 году в Соединенные Штаты будут отправлены шесть таких двигателей.

Россия поставляет американским заказчикам ракетные двигатели РД-180 для ракет. По некоторым данным, США начали искать альтернативу российскому двигателю еще в 2015 году после ответных реакций Москвы на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине.

Ранее американские аналитики заявляли, что заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года не представляется возможным.

По информации НПО «Энергомаш», с 1999 года в США было отправлено 116 двигателей, 92 из которых были уже использованы.

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