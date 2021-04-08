В России стали декларировать доход от продажи цифровых валют

«Мы наблюдаем, что российские резиденты начали добровольно отражать доходы от операций с цифровыми активами (преимущественно с криптовалютой) в налоговых декларациях», — заявила «Известиям» партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Регулирование криптовалют по всему миру в целом ужесточается, и эта тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы, уверен управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев. На этом фоне стремление россиян к «обелению» своих виртуальных активов вполне естественно: перспективы использовать криптовалюту как полноценное платежное средство тают.
В то же время при покупке или продаже условного биткоина неизбежно остаются следы — любые безналичные операции с традиционными деньгами так или иначе фиксируются в истории организации, которая их проводит: банке, брокерской компании и так далее.
У налоговой есть доступ к этой информации, даже если сделки проводятся за границей. Ведь уже более года действует автоматический обмен. Поэтому лучше заранее добровольно задекларировать криптовалюту, не дожидаясь того момента, когда ФНС станет о ней известно, резюмировал юрист.
Как ранее писали «Известия», подразделения налоговой направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями.