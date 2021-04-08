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08:08 (мск), источник: Аргументы и факты

Глава ВАК объяснил пересмотр перечня научных специальностей

Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов объяснил, почему в России был пересмотрен перечень научных специальностей, пишет Российская газета. По словам эксперта, перечень стал намного короче и актуальнее — общее число научных специальностей сократилось на 18%: было 430, стало 351.

Источник: Reuters

«Кроме этого, во многих случаях две смежные специальности сведены в одну — под другим, более общим названием. А количество групп научных специальностей сократилось на треть — с 52 до 34», — сообщил он.

При этом были введены 21 новая специальность и четыре новые группы специальностей — компьютерные науки и информатика; биотехнологии; недропользование и горные науки; когнитивные науки.

Филиппов отметил, что потребность в пересмотре номенклатуры исходила от соискателей ученых степеней, так как часто одну диссертацию могли рассматривать больше года.

«А нередко бывало так, что диссертация требовала рассмотрения в двух разных диссертационных советах — потому что тема была выбрана на стыке двух областей, захватывала две, а то и три узкие специальности», — подытожил он.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко заявил, что российские вузы изменяют структуру специальностей, по которым будут готовить студентов, под потребности рынка труда.

По его словам, больше всего вакансий с хорошими зарплатами сейчас в инженерной отрасли, и для обучения таким специальностям в наступающем учебном году число бюджетных мест возрастет на 10−20%.

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