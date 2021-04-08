Глава ВАК объяснил пересмотр перечня научных специальностей

«Кроме этого, во многих случаях две смежные специальности сведены в одну — под другим, более общим названием. А количество групп научных специальностей сократилось на треть — с 52 до 34», — сообщил он.
При этом были введены 21 новая специальность и четыре новые группы специальностей — компьютерные науки и информатика; биотехнологии; недропользование и горные науки; когнитивные науки.
Филиппов отметил, что потребность в пересмотре номенклатуры исходила от соискателей ученых степеней, так как часто одну диссертацию могли рассматривать больше года.
«А нередко бывало так, что диссертация требовала рассмотрения в двух разных диссертационных советах — потому что тема была выбрана на стыке двух областей, захватывала две, а то и три узкие специальности», — подытожил он.
Ранее замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко заявил, что российские вузы изменяют структуру специальностей, по которым будут готовить студентов, под потребности рынка труда.
По его словам, больше всего вакансий с хорошими зарплатами сейчас в инженерной отрасли, и для обучения таким специальностям в наступающем учебном году число бюджетных мест возрастет на 10−20%.