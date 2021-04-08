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07:53 (мск), источник: Известия

Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу

С 8 апреля начинает действовать новый акт правительства РФ о правилах выплат пособий по безработице. Об этом говорится в постановлении Правительства России от 27 марта 2021 года.

Источник: Известия

«Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в постановлении.

Отмечается, что обновление правил направлено на урегулирование вопросов по части начислений пособий, когда период выплат смещается или же прерывается.

В подобных случаях пособия в максимальном размере начисляются в течение трех месяцев в общем, вне зависимости от переносов и перерывов выплат.

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Прежде всего поправки затронут жизнь граждан, которые потеряли работу по причине сокращения штата или ликвидации предприятия.

Обновленные правила также нацелены на защиту прав беременных женщин, оставшихся без работы: компенсация по безработице будет сдвинута на более позднее время в том случае, если первый квартал получения пособия в максимальном размере пересечется с периодом выплат до беременности.

6 апреля «Известия» сообщали, что Госдума 20 апреля планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон «О занятости населения в РФ». Документом предлагается усовершенствовать эффективность госполитики в этой сфере. В частности, речь идет об изменении полномочий Минтруда в части мониторинга за безработицей, который в случае принятия законопроекта будет происходить без утверждения перечня проблемных территорий.

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