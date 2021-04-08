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06:40 (мск), источник: РБК

В НИИ Роспотребнадзора назвали условие отмены масочного режима в офисах

Требование носить маски в офисах, введенное из-за угрозы коронавируса, можно снять, когда все сотрудники переболеют или получат вакцину. Об этом сообщил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, передает радио Sputnik.

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Источник: Reuters

«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции», — пояснил он.

Академик указал, что риск заболеть COVID-19 наиболее высок именно в закрытых помещениях. Специалист посоветовал активно их проветривать, не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Покровский добавил, что окончательное решение об отмене масок в офисах будет зависеть от общей эпидемической ситуации. Он напомнил, что внутренние предписания компании не должны противоречить указаниями санитарно-эпидемиологической службы.

Роспотребнадзор весной 2020 года сообщал, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы не может выжить в системе вентиляции или в кондиционерах, поэтому заразиться через них нельзя. Минздрав рекомендовал не использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения COVID-19 и постоянно проветривать помещения.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева говорила РБК, что для отмены масочного режима нужно соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации. По ее оценкам, возможно, от масок можно будет отказаться к концу весны. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что ограничения могут смягчить или полностью снять летом.

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