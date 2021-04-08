06:40 (мск), источник: РБК
В НИИ Роспотребнадзора назвали условие отмены масочного режима в офисах
Требование носить маски в офисах, введенное
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«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции», — пояснил он.
Покровский добавил, что окончательное решение об отмене масок в офисах будет зависеть от общей эпидемической ситуации. Он напомнил, что внутренние предписания компании не должны противоречить указаниями
Роспотребнадзор весной 2020 года сообщал, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы не может выжить в системе вентиляции или в кондиционерах, поэтому заразиться через них нельзя. Минздрав рекомендовал не использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения COVID-19 и постоянно проветривать помещения.
Кандидат медицинских наук,