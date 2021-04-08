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10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Трутнев заявил о недостатке вакцин от COVID-19 на Дальнем Востоке

Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) недостаточно обеспечены вакцинами от коронавируса, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, объемы вакцинации в округе в шесть раз ниже, чем нужно. Ситуацию с заболеваемостью в ДФО он оценил как стабильную.

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Источник: РИА "Новости"

Хуже всего вакцинация продвигается в Магаданской и Еврейской автономной областях, Бурятии, Приморском и Хабаровском краях, рассказал Трутнев на заседании совета округа. «Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%. При этом хочу обратить внимание на недостаточную обеспеченность регионов вакцинами», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Юрий Трутнев уточнил, что темп прироста количества заболевших в округе сегодня не превышает 0,1%, хотя несколько месяцев было на уровне 5,7−6%. Всего в ДФО вакцинировано от COVID-19 более 330 тыс. человек, развернуто 518 пунктов вакцинации, добавил он.

Массовая вакцинация от коронавируса идет в России с середины января. В стране зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Минздрав считает, что ситуация с коронавирусом в России «остается напряженной». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране может повлиять подъем заболеваемости COVID-19 на Западе.

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