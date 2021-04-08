Сценаристка из Чечни объяснила критику сериала «Топи»

Амина Оздамирова рассказала «Газете.Ru», что недовольство у пользователей Сети вызвал собирательный образ чеченки по имени Эля, которую сыграла актриса Софья Володчинская. Она считает, что сценарист сериала Дмитрий Глуховский сознательно прописал такую героиню «для хайпа».
Я не сторонница запрещать творить, но я не могу молчать, как и тысячи чеченцев, когда Глуховский умышленно создает собирательный образ чеченки, причем сознательно аморальный, не соответствующий действительности, для хайпа, к тому же когда по ходу повествования на чеченок навешиваются ярлыки террористок. Вот эта героиня, чеченка, в сериале только для привлечения внимания, и только.
Оздамирова отметила, что угрозы, поступающие в адрес создателей сериала, неуместны. Чеченская сценаристка призвала бойкотировать все работы Дмитрия Глуховского.
«Глуховскому и пишут угрозы, требуют извиниться, призывают наказать. Да зачем это? Достаточно просто бойкотировать его книги, текущие и следующие проекты. Возможно, поймет, из-за чего такая реакция. У него копится репутация, и сейчас он своими действиями ее очернил. Только его выбор, как остаться в истории: как писатель, или как любитель дешевых ходов для привлечения внимания, чтобы утешить свою гордыню. Могу допустить, хотя все говорит об обратном, что вдохновение Глуховского в эти нехорошие дебри привело его само по себе. Но это ящик Пандоры. То, с чем он заигрывает в этом сценарии, сериале — недопустимо», — заявила продюсер.
Ранее в чеченских пабликах появились сообщения с угрозами в адрес писателя Дмитрия Глуховского. Причиной стал сериал «Топи», сценарий для которого он написал. В сериале поднимается тема чеченских войн. Одна из сюжетных линий посвящена девушке по имени Эля, ее сыграла актриса Софья Володчинская. Девушка бежит от жениха-чеченца в деревню Топи. В сериале также присутствуют постельные сцены с участием героини Володчинской.