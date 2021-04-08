Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 апреляМеждународный день цыган, рождение Тамерлана и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
12:22 (мск), источник: Известия

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что организация начала разработку вакцины от коронавируса в виде капель для носа.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной “ЭпиВакКорона”)», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 8 апреля.

Он подчеркнул, что препарат будет создавать иммунитет на слизистых оболочках носа, которые являются входными воротами для инфекции.

Читайте также
Ученые объяснили проблемы с кишечником у заболевших коронавирусом

В начале апреля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также сообщил, что в центре начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе прошлого года. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Затем в октябре 2020 года в стране была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная научным центром «Вектор». Третьей стал «Ковивак», разработанный Центром имени Чумакова. О его регистрации было объявлено в феврале 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Адресные издержки: малоимущим хотят дать льготы на электричество за счет богатых
Вклад кризиса: россияне уносят деньги из банков
Лавров назвал тупой линию Вашингтона в отношениях с Москвой
«Не пустим Россию на ОИ»: японцев возмутили сборы на Курилах
В Госдуму внесут законопроект против «серой занятости»
Роспотребнадзор назвал условие отмены масочного режима в офисах
Ученые обнаружили «пятую силу природы», не известную науке
РФ поставит США последние ракетные двигатели РД-180
Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу
Здоровье
Творог в России оказался опасным В продукции многих брендов нашли кишечную палочку.
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Опрос, который должен пройти каждый житель РФ. Повлияй на свое будущее
Дети
Звезда «Ищейки» Банщикова устроила дочери праздник в Геленджике Девочка отметила день рождения с друзьями
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Дом
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
4 крутые альтернативы шторам
11 приемов, от которых дизайнеры советуют отказаться
Бытовые привычки, под которые стоит подстроить интерьер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь