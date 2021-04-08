«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

«Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной “ЭпиВакКорона”)», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 8 апреля.
Он подчеркнул, что препарат будет создавать иммунитет на слизистых оболочках носа, которые являются входными воротами для инфекции.
В начале апреля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также сообщил, что в центре начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе прошлого года. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали специалисты центра имени Гамалеи.
Затем в октябре 2020 года в стране была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная научным центром «Вектор». Третьей стал «Ковивак», разработанный Центром имени Чумакова. О его регистрации было объявлено в феврале 2021 года.