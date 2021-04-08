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17:46 (мск), источник: Forbes

Только 1% вернувшихся из-за границы россиян заразились коронавирусом с начала года

Почти 25 000 россиян, которые в 2021 году выезжали за рубеж, заразились коронавирусом в поездке, подсчитал Роспотребнадзор. Это 1% от общего числа вернувшихся из-за границы с января.

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Источник: РИА "Новости"

Коронавирусом за границей в 2021 году заразились 24 740 россиян — у стольких людей после возвращения на родину тесты показали положительный результат, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда», ее цитирует «Интерфакс».

Доля заболевших за рубежом от общего числа всех вернувшихся домой россиян составила 1%. По мнению Поповой, это значительный показатель, передает Интерфакс.
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Попова заявила, что больше всего штаммов коронавируса в Россию завозят туристы после поездок в Турцию. Там заболеваемость за небольшой период выросла в 3−4 раза и «ситуация осложняется очень быстро», утверждает глава Роспотребнадзора.

Два дня назад она говорила, что «только из Турции» в Россию ввозили сразу оба новых варианта коронавируса — британский и южноафриканский. Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеваемостью в Турции на особом контроле.

В интервью в четверг Попова отметила, что обстановка с коронавирусом остается «крайне нестабильной» и в Евросоюзе. Она посоветовала россиянам провести летние отпуска внутри страны, а не ехать за рубеж.

Глава Роспотребнадзора объяснила это угрозой «зависнуть в карантине», потому что правила въезда в другие страны меняются очень быстро, и заранее их предсказать невозможно.
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Россияне обязаны после возвращения на родину сделать тест на коронавирус и загрузить его результаты через специальную форму на «Госуслугах». Результаты направляются в Роспотребнадзор.

Для стимулирования внутреннего туризма правительство запустило второй тур программы туристического кешбэка: за отдых внутри России, оплаченный картой «Мир» и отвечающий всем правилам программы, на карту вернут 20% стоимости — но не больше 20 000 рублей. На второй этап правительство выделило 2 млрд рублей. На первый дали 15 млрд рублей, но потратили из них только 1,2 млрд рублей, сообщал Ростуризм. Владимир Путин в декабре 2020 года пообещал, что оставшиеся деньги не будут перераспределены на другие цели и их перенесут на 2021-й. Институт государственного и муниципального управления Высшей школы экономики в конце 2020 года сообщил, что только 5% туристов смогли воспользоваться программой кешбэка.

Ринат Таиров

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