Только 1% вернувшихся из-за границы россиян заразились коронавирусом с начала года

Коронавирусом за границей в 2021 году заразились 24 740 россиян — у стольких людей после возвращения на родину тесты показали положительный результат, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда», ее цитирует «Интерфакс».
Доля заболевших за рубежом от общего числа всех вернувшихся домой россиян составила 1%. По мнению Поповой, это значительный показатель, передает Интерфакс.
Попова заявила, что больше всего штаммов коронавируса в Россию завозят туристы после поездок в Турцию. Там заболеваемость за небольшой период выросла в 3−4 раза и «ситуация осложняется очень быстро», утверждает глава Роспотребнадзора.
Два дня назад она говорила, что «только из Турции» в Россию ввозили сразу оба новых варианта коронавируса — британский и южноафриканский. Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеваемостью в Турции на особом контроле.
В интервью в четверг Попова отметила, что обстановка с коронавирусом остается «крайне нестабильной» и в Евросоюзе. Она посоветовала россиянам провести летние отпуска внутри страны, а не ехать за рубеж.
Россияне обязаны после возвращения на родину сделать тест на коронавирус и загрузить его результаты через специальную форму на «Госуслугах». Результаты направляются в Роспотребнадзор.
Для стимулирования внутреннего туризма правительство запустило второй тур программы туристического кешбэка: за отдых внутри России, оплаченный картой «Мир» и отвечающий всем правилам программы, на карту вернут 20% стоимости — но не больше 20 000 рублей. На второй этап правительство выделило 2 млрд рублей. На первый дали 15 млрд рублей, но потратили из них только 1,2 млрд рублей, сообщал Ростуризм. Владимир Путин в декабре 2020 года пообещал, что оставшиеся деньги не будут перераспределены на другие цели и их перенесут на 2021-й. Институт государственного и муниципального управления Высшей школы экономики в конце 2020 года сообщил, что только 5% туристов смогли воспользоваться программой кешбэка.