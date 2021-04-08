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16:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Арестована «Миссис мира 2020», отобравшая корону у «Миссис Шри-Ланка 2021»

Полиция Шри-Ланки в четверг арестовала обладательницу титула «Миссис мира» после того, как та отобрала корону у «Миссис Шри-Ланка».

Пушипка Де Силва, победившая на конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Шри-Ланка» в этом году, сообщила, что получила травмы головы и прошла осмотр в больнице. После этого она заявила на свою обидчицу в полицию.

Финал «Миссис Шри-Ланка» транслировался по телевидению в прямом эфире в воскресенье. Сразу же после объявления победительницы предыдущая обладательница титула и одновременно «Миссис Мира 2020» Кэролайн Джури схватила корону Де Силвы.

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Джури заявила со сцены, что Де Силва не может стать «Миссис Шри-Ланка», потому что разведена, а это противоречит правилам соревнования.

«По правилам, женщины, которые были замужем, а потом развелись, не могут [участвовать в конкурсе], поэтому я предпринимаю шаги, чтобы корона досталась девушке, получившей второе место», — сказала Джури и надела корону на обладательницу второго места. Де Силва в слезах покинула сцену.

Организаторы конкурса извинились перед победительницей и вернули ей корону. Они подчеркнули, что Де Силва не нарушала правил, так как она не разведена.

По словам Де Силвы, она разошлась со своим бывшим мужем, но они не разводились. Свою победу в конкурсе Де Силва посвятила матерям-одиночкам.

«На Шри-Ланке сегодня сеть немало матерей-одиночек, как я, которые так же страдают. Я посвящаю эту корону тем женщинам, которые страдают, в одиночку воспитывая своих детей», — сказала она во время пресс-конференции.

Кэролайн Джури отдала корону девушке, получившей второе место | Источник: BBC News Русская служба
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Глава шри-ланкийского отделения компании Mrs. World Inc., которая организует конкурс, заявил, что компания распорядилась вернуть корону победительнице и попросила Джури извиниться перед Де Силвой.

«Мы разочарованы. То, как повела себя Кэролайн Джури, это настоящий позор. Организация расследует инцидент», — сказал Чандимал Джаясингхе.

После того, как Де Силва заявила в полицию, правоохранители допросили Джури и организатора. В результате Джури и еще одну участницу склоки на сцене, модель Чулу Манамендлу, арестовали.

Соревнование «Миссис Шри-Ланка» имеет высокий статус в стране, на церемонии награждения победительниц присутствовала жена премьер-министра.

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