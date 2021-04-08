16:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
Арестована «Миссис мира 2020», отобравшая корону у «Миссис Шри-Ланка 2021»
Полиция
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Пушипка Де Силва, победившая на конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Шри-Ланка» в этом году, сообщила, что получила травмы головы и прошла осмотр в больнице. После этого она заявила на свою обидчицу в полицию.
Финал «Миссис Шри-Ланка» транслировался по телевидению в прямом эфире в воскресенье. Сразу же после объявления победительницы предыдущая обладательница титула и одновременно «Миссис Мира 2020» Кэролайн Джури схватила корону Де Силвы.
Джури заявила со сцены, что Де Силва не может стать «Миссис Шри-Ланка», потому что разведена, а это противоречит правилам соревнования.
«По правилам, женщины, которые были замужем, а потом развелись, не могут [участвовать в конкурсе], поэтому я предпринимаю шаги, чтобы корона досталась девушке, получившей второе место», — сказала Джури и надела корону на обладательницу второго места. Де Силва в слезах покинула сцену.
По словам Де Силвы, она разошлась со своим бывшим мужем, но они не разводились. Свою победу в конкурсе Де Силва посвятила
«На
Глава
«Мы разочарованы. То, как повела себя Кэролайн Джури, это настоящий позор. Организация расследует инцидент», — сказал Чандимал Джаясингхе.
После того, как Де Силва заявила в полицию, правоохранители допросили Джури и организатора. В результате Джури и еще одну участницу склоки на сцене, модель Чулу Манамендлу, арестовали.
Соревнование «Миссис Шри-Ланка» имеет высокий статус в стране, на церемонии награждения победительниц присутствовала жена