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17:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Аман Тулеев раскрыл заговор чиновников о снежном человеке в Кузбассе

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заставлял чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы привлечь туристов в Кузбасс. Созданный им заговор он раскрыл в своем Instagram.

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«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети», — написал политик.

По его словам, создавать легенду вокруг снежного человека ему помогал глава Таштагольского муниципального района Владимир Макута. Сначала было решено сделать Таштагол и окрестности «Родиной Йети», с 2010 года в Горной Шории начали отмечать День снежного человека, который совпадал с началом горнолыжного сезона. За находку существа власти установили награду в один миллион рублей. «Народ завелся, ринулся рыскать по лесам. Приезжие потянулись. Конечно, никто йети не нашел, но повышенное внимание Шория к себе привлекла», — отметил Тулеев.

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Когда интерес к легенде начинал падать, глава Кузбасса сообщал об этом Макуте, и тот «выкручивался» и придумывал новые способы привлечения внимания. Тулеев вспоминал, как говорил подчиненному найти высокого мужчину, чтобы тот побегал по людным местам в костюме снежного человека. «Пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Потом обязательно отметь его и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь», — сымпровизировал разговор с Макутой бывший губернатор.

Он уточнил, что до сих пор никто в мире не нашел настоящего йети. О его существовании в Шории рассказывали местные охотники, ученые приезжали исследовать эти места и «следы вроде бы обнаружили».

В 2012 году российские и американские исследователи взяли образцы ДНК шерсти из Азасской пещеры в Горной Шории и установили, что они не принадлежат человеку или примату, но существо имеет с ними много общего.

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