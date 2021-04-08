17:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия потребовала от Словакии вернуть поставленный «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию,
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Согласно сообщению, лаборатория, где тестировалась поставленная из России вакцина, не входит в сеть официальных учреждений Евросоюза по контролю за лекарствами.
РФПИ направил правительству Словакии запрос о тестировании вакцины в сертифицированной лаборатории, а также 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой «вернуть вакцину в связи с многочисленными нарушениями контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах».
Ранее сообщалось, что в Словакии разогрелся политический кризис