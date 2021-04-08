19:13 (мск), источник: Газета.Ру
«Преодолеть испытание»: как живет Ухань спустя год после эпидемии
Живущие в Ухане россияне рассказали об обстановке в городе спустя год после локдауна.
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8 апреля 2020 китайский город Ухань обьявил о снятии введенных
Карантин в Ухане, откуда началось распространение коронавируса, ввели 23 января 2020 года.
С того момента там перестал работать транспорт, были закрыты все общественные учреждения. Людям запретили выходить без специального пропуска даже на лестничную площадку — еду и медикаменты привозили курьеры.
Локдаун продлился 76 дней — 8 апреля 2020 года власти Уханя объявили об упорядоченном восстановлении транспортного сообщения с внешним миром. Если еще месяц в городе продолжали выявлять случаи коронавируса, то с 18 мая ни одного больного COVID-19 в Ухане зафиксировано не было, сообщает China News Service.
«Результаты исследований, проведенных некоторыми учреждениями с помощью моделей данных, показывают, что блокировка Уханя и другие ограничения, введенные по всему Китаю на перемещение людей и транспорт, в том числе самоизоляция, сдержали дальнейшее распространение COVID-19 и сыграли чрезвычайно важную роль для противодействия инфекции в Китае и даже во всем мире», — сообщил накануне, 7 апреля 2021 года, помощник гендиректора ВОЗ Жэнь Минхуэй.
Спустя год после снятия ограничений город практически вернулся к прежнему ритму жизни, отмечает 25-летняя россиянка Ульяна, которая переехала в Китай два года назад. В Ухане открылись рынки, кинотеатры, парки, библиотеки. Также были разрешены массовые мероприятия.
Так, 4 апреля 2021 года в городе отмечали День поминовения усопших. «На него приехало около 11 млн человек из других провинций. Все были в масках. В целом горожане продолжают соблюдать все эпидемиологические правила: носят маски, обрабатывают руки и соблюдают дистанцию», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».
Ульяна добавила, что защитные «экраны» не исчезли из школ и торговых центров — в кафе люди
Выглядит, конечно, дико для нас, россиян, но это правильно. На протяжении года в провинции не выявляли заболевших, а значит власти справились.
Похожая ситуация — в такси, отмечает 32-летний Роберт, который живет в Ухане уже несколько лет. «Садишься в машину и как будто попадаешь в шар — все обтянуто пленкой, стоит экран, а оплатить можно только онлайн, чтобы ни к чему не прикасаться. После снятия ограничений некоторые водители настолько испугались, что сделали устройство, которое при посадке в автомобиль опрыскивает клиента антисептиком», — смеется он.
«Летом у меня появился насморк, и меня закрыли в квартире — причем ни температуры, ни других симптомов ковида не было. Мне кажется, это была аллергия, но за мной следили, чтобы я не выходил 14 дней: взяли кучу анализов до и после», — поделился россиянин.
Люди в масках на одной из железнодорожных станций
Традиционные закуски на уличном рынке
Люди в масках на главной торговой улице
Мужчина ест лапшу
Девушка на главной торговой улице города
Пассажирка автобуса
Городская ярмарка
На городском рынке
Люди на городском рынке
Танцы в одном из парков города
76-летний Гун Синьхуа в защитной маске курит трубку на уличном рынке
Мужчины на берегу реки Янцзы
О том, что год назад в городе бушевал вирус, напоминает рынок морепродуктов «Хуанань», откуда и могло начаться распространение вируса. Сейчас он закрыт и обнесен высоким забором — тем не менее многие люди обходят его стороной.
Закрылся и временный госпиталь Лэйшэньшань, который построили в кратчайшие сроки еще в начале пандемии. «В нем уже нет необходимости — сейчас его почти разобрали, остался только железный каркас. В целом система здравоохранения быстро восстановилась после эпидемии. Все врачи работают очень оперативно — если вызвать медиков, то минут через 10 они будут на месте», — говорит 41-летняя россиянка Ольга, проживающая в Ухане с 2010 года.
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