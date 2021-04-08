Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
19:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей. У решения могут быть серьезные последствия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим нормам. Это решение было вынесено по иску, поданному группой родителей из Чехии, не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: GETTY IMAGES

Среди подавших иск в ЕСПЧ чехов есть оштрафованные за отказ прививать детей, а также те, чьих детей не приняли в детские сады из-за отсутствия обязательных прививок.

Это первое в истории решение ЕСПЧ в вопросе об обязательной вакцинации детей, с которой борется небольшое, но крайне активное меньшинство во многих странах мира.

Эксперты считают, что решение суда может повлиять и на политику вакцинации против коронавируса в европейских странах, хотя иски чешских семей с пандемией не связаны: они были поданы еще в 2013—2015 годах.

Читайте также
Врачи рассказали об аллергическом «ложном коронавирусе» у детей

Семьи посчитали, что обязательные прививки нарушают 8-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Суд постановил, что обязательная вакцинация детей хотя и противоречит этой статье, но не нарушает ее и может считаться необходимой в демократическом обществе, а чешская государственная политика учитывает интересы детей.

«Целью должна быть защита каждого ребенка против серьезных болезней, через вакцинацию или коллективный иммунитет», — говорится в решении.

Чешское законодательство соблюдает разумное соотношение пропорциональности между законными целями защиты здоровья и прав других людей и используемыми властями средствами, считает суд.

«Вакцинация защищает как тех, кто получает прививку, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам и потому зависит от коллективного иммунитета в защите от серьезных болезней», — говорится в постановлении.

Решение поддержали 16 судей; один голосовал против. Оно не подлежит обжалованию.

«Постановление ЕСПЧ увеличивает вероятность введения обязательной вакцинации в условиях существующей эпидемии Covid-19,» — заявил в интервью агентству Франс-Пресс Николя Эрвьё, преподавать парижского Института политических исследований (Sciences Po).

По его словам, решение поддерживает принцип общественной солидарности, который может быть использован для обязательной вакцинации всех граждан, в том числе тех, кому меньше угрожает болезнь, в целях защиты самых уязвимых.

Читайте также
Ученые: беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19

В Чешской Республике родители по закону обязаны привить детей от девяти болезней, включая гепатит В, дифтерию, столбняк, коклюш и корь (в России действует аналогичный закон). Однако власти не могут заставлять людей принимать вакцину.

Одна из подавших иск семей считает незаконным исключение их дочери из школы в 2006 году. Решение было принято, когда семейный доктор проинформировал директора о том, что ребенок не прошел вакцинацию против кори, свинки и краснухи (вакцина MMR). Родители сначала обратились в местный суд, но он признал исключение законным, посчитав, что отказ от вакцинации ребенка может угрожать здоровью других.

Чехия — не единственная страна ЕС с обязательной вакцинацией детей. В прошлом году в Германии был принят закон о штрафах до 2,5 тыс евро (около 228 тыс рублей) для родителей, которые отказываются прививать детей против кори.

Во Франции и Италии после недавней вспышки кори также были введены обязательные прививки для детей. В Англии обсуждались похожие меры, но до сих пор вакцинация остается добровольной.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Зеленский в окопе в Донбассе. Козак говорит о пиар-акции Киева
Война у "стены мира" в Белфасте. В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки
Козак: Россия защитит своих граждан в случае войны в Донбассе
РФПИ попросил власти Словакии вернуть партию «Спутника V»
Украинский флот начал учения в Черном море
Арестована «Миссис мира», отобравшая корону у «Миссис Шри-Ланка»
Живущие в Ухане россияне рассказали о ситуации в городе
Путин назвал невыполненные по итогам своих посланий задачи
Hi-Tech
Назван российский самолет-убийца американского F-22 И перечислены его преимущества
Авто
ГИБДД поймала нарушителя благодаря видео в соцсетях Водитель Ford Focus сам снял ролик, как он ездит по встречной полосе, и выложил в Сеть
Кино
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи» Звезда попала в объективы папарацци во время работы над сценой венчания
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Опрос, который должен пройти каждый житель РФ. Повлияй на свое будущее
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Дети
Боярская и Матвеев отпраздновали день рождения старшего сына Актеры показали редкое фото мальчика
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь