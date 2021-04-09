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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой

Сервис «Работа.ру» провел исследование, в рамках которого определил долю россиян, которые довольны получаемой зарплатой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Reuters
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В рамках исследования были опрошены более 4,5 тыс. человек старше 18 лет.

Оказалось, что всего 9% граждан не испытывают дискомфорта от своего дохода. Эксперты также узнали, что четверть тех, кто испытывает недовольство размером своего заработка, хотела бы его повышения на сумму более 50 тыс. руб.

Кроме того, столько же человек заявили, что им «не хватает» еще 20 — 30 тыс. руб. При этом всего лишь 7% опрошенных рассматривают повышение зарплаты на 10 тыс. руб.

Исследователи также определили, что 92% опрошенных так и не получили желаемого повышения зарплаты, хотя планировали это сделать 32% работодателей.

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