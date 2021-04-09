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12:36 (мск), источник: Forbes

Bloomberg оценил разницу в темпах вакцинации богатых и бедных стран в 25 раз

Богатые страны вакцинируют население от коронавируса в 25 раз быстрее бедных — на них пришлось 40% всех сделанных прививок, посчитал Bloomberg. Наименее состоятельные страны сделали лишь 1,6% от общего числа прививок.

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Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 8 апреля 27 богатых стран, на которые приходится 11% мирового населения, сделали 40% от общего числа прививок против COVID-19 в мире. Это в 25 раз больше, чем самые бедные страны, рассчитал Bloomberg на основе собственного трекера вакцин. По данным агентства, на 11% населения самых бедных стран мира пришлось лишь 1,6% от общего объема сделанных в мире прививок.

Всего на данный момент полностью привиты около 5% популяции, но распределение крайне неравномерно с явным преимуществом богатых стран.

По данным Bloomberg, в мире введено больше 726 млн доз вакцины в 154 странах.

На США в общей статистике вакцинаций приходится 24% прививок, но лишь 4,3% от населения Земли. В Пакистане живут 2,7% популяции, а прививок сделано лишь 0,1% от общего объема, приводит сравнение Bloomberg. При текущих темпах США могут привить 75% населения в ближайшие три месяца. Почти половина стран мира при этом не достигла и 1% привитых. Эти расчеты не учитывают более 40 государств, в основном бедных, которые еще не раскрывали данные о вакцинации. На эти страны приходится больше 8% мирового населения, добавил Bloomberg.

В мире нет механизма, который позволил бы обеспечить справедливое распределение вакцин, указал Bloomberg. Но если бы препараты распределялись пропорционально населению стран, то США на данный момент «потратили» бы почти в шесть раз больше положенных доз, а Великобритания — в семь раз больше. Для сравнения: испытывающий сложности с вакцинацией Евросоюз опередил бы справедливую долю в два раза. Еще более значительный перекос у Арабских Эмиратов и Израиля — в 9 и 12 раз соответственно.

На Китай сейчас приходится 20% от мирового объема прививок, он вакцинировал 18% населения планеты.

Китай также экспортирует вакцины в бедные страны, зачастую бесплатно, добавил Bloomberg. Африка — самый бедный и наименее привитый континент. Там только в трех странах из 54 дозы вакцины получили больше 1% населения. Свыше 20 стран иммунизацию еще даже не начали.

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Ринат Таиров

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