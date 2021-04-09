12:41 (мск), источник: ТАСС Наука
Перед COVID-19 европейцы оказались уязвимее азиатов
Генетики выяснили, что у европейцев чаще встречаются гены, которые мешают организму сопротивляться коронавирусу нового типа.
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ТОМСК, 9 апреля. /ТАСС/. Исследование томских генетиков показало, что у каждого третьего европейца встречается ген, который мешает организму сопротивляться коронавирусу нового типа. Поэтому люди европейского происхождения в среднем переносят COVID-19 тяжелее азиатов. Среди последних такие «плохие» гены встречаются в 5−15% случаев. Об этом ТАСС рассказал один из авторов исследования, глава Томского
Исследователи изучили более 2 тыс. генетических образцов от представителей более чем 90 популяций или народов, населяющих Евразию. Оказалось, что к тяжелой форме COVID-19 наиболее предрасположены уроженцы Индии и Северной Европы, в частности, русские и британцы. Гораздо менее к заражению склонны, например, уроженцы Якутии и Монголии.
«Носителем хотя бы одного “плохого гена” в Европе и Индии является каждый третий (30%). Это высокие риски. В среднем на всем земном шаре — 15%, в монголоидных популяциях Азии — в районе 5−15%. Самая низкая предрасположенность у жителей Якутии, как раз около 5%», — отметил Степанов.
Всего ученые выделили шесть участков генома человека, которые связаны с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Например, это гены, которые управляют производством рецептора интерферона или отвечают за определенные процессы обмена веществ.
Ученые надеются, что результаты их работы помогут лучше понимать природу болезней человека, в том числе коронавирусной инфекции, а также выявить механизмы развития и распространенности комплексных многофакторных и моногенных заболеваний.