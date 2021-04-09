Стало известно о возможном закрытии Турции для россиян

17:24 (мск), источник: Lenta.Ru
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Специалисты отмечают, что решение может быть принято 9 апреля, и у правительства есть несколько вариантов действий. Первый — полный запрет на авиасообщение с Турцией.
В этом случае последствия для национальной туриндустрии будут катастрофическими — большинству компаний может грозить банкротство, так как путевки на курорт уже распроданы на несколько месяцев вперед.
Второй вариант — введение обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из Турции туристов.
Еще одним возможным способом решения проблемы специалисты назвали обязательную вакцинацию выезжающих в другие страны россиян. Так, ковидный паспорт станет необходимым документом для пересечения границ.
«Самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах — британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы», — подтвердила информацию глава Роспотребнадзора Анна Попова.
7 апреля Турция была признана эпидемиологически опасной страной