Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
8Коллапс в Суэцком канале
17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возможном закрытии Турции для россиян

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции правительство России может запретить своим гражданам туризм в эту страну. Такое мнение выражают эксперты портала «Турпром», ссылаясь на данные о завозе новых штаммов коронавируса россиянами из Турции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:31 (мск)Власти задумались о закрытии Турции для российских туристов
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Специалисты отмечают, что решение может быть принято 9 апреля, и у правительства есть несколько вариантов действий. Первый — полный запрет на авиасообщение с Турцией.

В этом случае последствия для национальной туриндустрии будут катастрофическими — большинству компаний может грозить банкротство, так как путевки на курорт уже распроданы на несколько месяцев вперед.

Читайте также
Только 1% вернувшихся из-за границы россиян заразились COVID с начала года

Второй вариант — введение обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из Турции туристов.

Еще одним возможным способом решения проблемы специалисты назвали обязательную вакцинацию выезжающих в другие страны россиян. Так, ковидный паспорт станет необходимым документом для пересечения границ.

«Самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах — британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы», — подтвердила информацию глава Роспотребнадзора Анна Попова.

7 апреля Турция была признана эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Как отметили эксперты, в последнее время в стране наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Так, Китай запретил туристические поездки в страну, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ведущая умерла от неизвестной болезни в 48 лет
«Сотрудница банка» раскрыла схемы обмана россиян и расплакалась
Умер муж королевы Великобритании принц Филипп
В ВСУ назвали неприемлемым силовой вариант событий в Донбассе
Путин сменил главу Северной Осетии
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Герцог Эдинбургский: жизнь в фотографиях
Бизнесмен из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке
Беспорядки в Северной Ирландии длятся уже неделю (фото)
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Кино
Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды Людмила Поргина рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсии
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Как революция откатила Россию на дно – фильм-открытие
Фильм, меняющий представление о стране – смотрите сейчас
Gnezdo.ru
Скончался муж Елизаветы II. Час назад узнали
США готовятся к войне против России
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Новости партнеров
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Как революция откатила Россию на дно – фильм-открытие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь