Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
15:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Герцог Эдинбургский: жизнь в фотографиях

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, более 60 лет был надежной опорой для своей супруги королевы Елизаветы II.

Наверх

Мы собрали самые яркие и важные фотографии его жизни.

BBC
1/22

Принц Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Среди его предков — члены королевских семей Дании, Германии, России и Великобритании

PA
2/22

Филипп учился в школе Гордонстоун в Шотландии, основанной знаменитым в те годы учителем-новатором Куртом Ханом. Принц проявил себя отличным спортсменом

PA
3/22

В годы Второй мировой войны, во время службы на линкоре «Валиант» Средиземноморского флота, он был отмечен за свою роль в сражении у мыса Матапан в 1941 году

PA
4/22

О помолвке Филиппа с принцессой Елизаветой было объявлено в июле 1947 года

PA
5/22

Они поженились в том же году 20 ноября

PA
6/22

Принц увлекался игрой в поло и был одним из ведущих игроков в этом виде спорта в Британии

PA
7/22

Еще одним увлечением принца был крикет. На фото запечатлен момент встречи между бывшими звездами сборной Англии, в которой играл принц, и командой графства Сассекс

Русская служба Би-би-си
8/22

В 1951 году фотограф запечатлел момент, когда герцог Эдинбургский прыгает с водных лыж у пляжа в Мармарисе в Турции

PA
9/22

У принца было четверо детей. На снимке, слева направо: Эдвард, королева, Эндрю, Анна и Чарльз на прогулке в Виндзоре

PA
10/22

Принц Филипп и королева Елизавета отпраздновали серебряный юбилей своей свадьбы в поместье Балморал

PA
11/22

В 1977 году королева отмечала свой серебряный юбилей — 25 лет со дня коронации. На этой фотографии супруги одеты в национальную одежду Маори, сшитую из перьев киви. В рамках своего юбилейного турне они приняли участие в открытии полинезийского фестиваля в Новой Зеландии

Русская служба Би-би-си
12/22

Позже в этом же году они отправились на королевской яхте «Британия» на Барбадос. По пути им встретился авиалайнер «Конкорд»

PA
13/22

В августе 1979 года родственник королевы лорд Луис Маунтбеттен был убит при взрыве заложенной ИРА бомбы. Узнав об этом, принц Эдинбургский вернулся в Англию из Нормандии, где он принимал участие в соревнованиях конных упряжек

PA
14/22

В 1985 году королевская семья, включая юного принца Уильяма, стояла на балконе Букингемского дворца, наблюдая за пролетом асов эскадрильи «Красных стрел»

PA
15/22

В 1996 году герцог сопровождал президента Южной Африки Нельсона Манделу, когда тот принимал почетный караул в ходе своего государственного визита в Великобританию

PA
16/22

Принц Филипп был надежной опорой королевы Елизаветы II более 60 лет. Был он рядом и во время ее золотого юбилея в 2002 году

PA
17/22

В 1956 году герцог Эдинбургский основал программу развития способностей молодежи. На этой фотографии 2010 года он встречается с молодыми лауреатами его премии

PA MEDIA
18/22

Одним из его увлечений были гонки на лошадиных упряжках, в которых он участвовал даже в преклонном возрасте. Фотография 2005 года

AFP
19/22

В 2011 году тысячи людей собрались у Букингемского дворца, чтобы приветствовать только что сыгравших свадьбу внука герцога Эдинбургского принца Уильяма и Кейт Миддлтон

AFP
20/22

Год спустя принц выглядел бодрым, когда сопровождал свою супругу на королевской барже «Спирит оф Чартвелл» в рамках празднований ее бриллиантового юбилея. Королева и принц проплыли несколько километров на этой барже по Темзе в сопровождении тысячи судов и суденышек. Однако 4 июля, перед юбилейным концертом, принц был госпитализирован с инфекцией мочевого пузыря

GETTY IMAGES
21/22

Каждый год королева и ее супруг торжественно открывали очередную сессию парламента

PA
22/22

Герцог Эдинбургский были принцем-консортом. Он пробыл в этом качестве дольше кого-либо в истории

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет
Принц Филипп, герцог Эдинбургский: надежда и опора Елизаветы II
Умер муж королевы Великобритании принц Филипп
Путин сменил главу Северной Осетии
Британский миллионер Ричард Саттон убит в собственном поместье
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Группе «Каста» запретили провести концерт в Минске
Глава Бурятии удивил Сеть лайфхаком со стулом и планшетом
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава армии Норвегии высказался о войне с Россией
Сенатор Кондратьев прокомментировал решение относительно Ефремова
Авто
Автопроизводители начали строить дома (фото) Здание высотой более 228 метров будет состоять из 60 этажей
Новости партнеров
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
США готовятся к войне против России
Скончался муж Елизаветы II. Час назад узнали
Фильмы, оскорбившие чувства верующих
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Российский учёный готовит прорыв в освоении космического пространства
Все началось с холодильников: почему без них мы бы не стали продуктивными
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь