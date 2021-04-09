15:37 (мск), источник: BBC News Русская служба
Герцог Эдинбургский: жизнь в фотографиях
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, более 60 лет был надежной опорой для своей супруги королевы Елизаветы II.
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Мы собрали самые яркие и важные фотографии его жизни.
Принц Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Среди его предков — члены королевских семей Дании, Германии, России и Великобритании
Филипп учился в школе Гордонстоун в Шотландии, основанной знаменитым в те годы учителем-новатором Куртом Ханом. Принц проявил себя отличным спортсменом
В годы Второй мировой войны, во время службы на линкоре «Валиант» Средиземноморского флота, он был отмечен за свою роль в сражении у мыса Матапан в 1941 году
О помолвке Филиппа с принцессой Елизаветой было объявлено в июле 1947 года
Они поженились в том же году 20 ноября
Принц увлекался игрой в поло и был одним из ведущих игроков в этом виде спорта в Британии
Еще одним увлечением принца был крикет. На фото запечатлен момент встречи между бывшими звездами сборной Англии, в которой играл принц, и командой графства Сассекс
В 1951 году фотограф запечатлел момент, когда герцог Эдинбургский прыгает с водных лыж у пляжа в Мармарисе в Турции
У принца было четверо детей. На снимке, слева направо: Эдвард, королева, Эндрю, Анна и Чарльз на прогулке в Виндзоре
Принц Филипп и королева Елизавета отпраздновали серебряный юбилей своей свадьбы в поместье Балморал
В 1977 году королева отмечала свой серебряный юбилей — 25 лет со дня коронации. На этой фотографии супруги одеты в национальную одежду Маори, сшитую из перьев киви. В рамках своего юбилейного турне они приняли участие в открытии полинезийского фестиваля в Новой Зеландии
Позже в этом же году они отправились на королевской яхте «Британия» на Барбадос. По пути им встретился авиалайнер «Конкорд»
В августе 1979 года родственник королевы лорд Луис Маунтбеттен был убит при взрыве заложенной ИРА бомбы. Узнав об этом, принц Эдинбургский вернулся в Англию из Нормандии, где он принимал участие в соревнованиях конных упряжек
В 1985 году королевская семья, включая юного принца Уильяма, стояла на балконе Букингемского дворца, наблюдая за пролетом асов эскадрильи «Красных стрел»
В 1996 году герцог сопровождал президента Южной Африки Нельсона Манделу, когда тот принимал почетный караул в ходе своего государственного визита в Великобританию
Принц Филипп был надежной опорой королевы Елизаветы II более 60 лет. Был он рядом и во время ее золотого юбилея в 2002 году
В 1956 году герцог Эдинбургский основал программу развития способностей молодежи. На этой фотографии 2010 года он встречается с молодыми лауреатами его премии
Одним из его увлечений были гонки на лошадиных упряжках, в которых он участвовал даже в преклонном возрасте. Фотография 2005 года
В 2011 году тысячи людей собрались у Букингемского дворца, чтобы приветствовать только что сыгравших свадьбу внука герцога Эдинбургского принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Год спустя принц выглядел бодрым, когда сопровождал свою супругу на королевской барже «Спирит оф Чартвелл» в рамках празднований ее бриллиантового юбилея. Королева и принц проплыли несколько километров на этой барже по Темзе в сопровождении тысячи судов и суденышек. Однако 4 июля, перед юбилейным концертом, принц был госпитализирован с инфекцией мочевого пузыря
Каждый год королева и ее супруг торжественно открывали очередную сессию парламента
Герцог Эдинбургский были принцем-консортом. Он пробыл в этом качестве дольше кого-либо в истории