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15:31 (мск), источник: Ведомости

Группа «Каста» сообщила о запрете выступать в Минске из-за текстов песен

Управление культуры минского городского исполнительного комитета аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение российской рэп-группе «Каста» после изучения материалов и текстов их песен. Об этом говорится в Instagram-аккаунте группы.

«Друзья, за два дня до концерта Касты в Минске управление культуры минского городского исполнительного комитета, “изучив материалы и тексты песен”, аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся)», — говорится в сообщении. Отмечается что организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем. «В течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена», — сообщила группа.

Последний альбом «Касты» вышел 11 декабря 2020 г. Он называется «Чернила осьминога». На пластинке 16 треков, среди которых фиты с рэпером Рэм Диггой, а также композитором Раймондом Паулсом и певицей Mirdza Zivere.

В конце ноября 2020 г. группа выпустила клип на трек «Выходи гулять» — в нем руководитель силовиков избивает протестующих, а потом возвращается домой и буквально умывается кровью.

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