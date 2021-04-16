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День в истории: 16 апреляКоронация Павла I, обнародование акта о престолонаследии, учреждение почетного звания Герой Советского Союза и другие события, которые происходили в разные годы
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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 апреля

Коронация Павла I, обнародование акта о престолонаследии, учреждение почетного звания Герой Советского Союза и другие события, которые происходили в разные годы 16 апреля.

Всемирный день голоса

Сегодня во многих странах мира отмечается Всемирный день голоса. Это мероприятие, посвященное феномену голоса человека и его роли в жизни людей. Этот день учредили по инициативе Американской Академии отоларингологии с целью привлечения внимания к важности голоса в повседневной жизни людей.

В последние годы традиционные празднования, посвященные Всемирному дню голоса, проводятся по всему земному шару. В честь этого события организуют тематические симпозиумы, телепередачи и радиопрограммы, дни открытых дверей в специализированных клиниках и другие мероприятия.

Источник: Юрий Кушевский/CC BY-SA 4.0

Появление школ обучения мореходному делу в России

В 1722 году в этот день Петр I повелел Адмиралтейству открыть школы обучения мореходному делу. Для создания могущественного государства император много внимания уделял организации новой регулярной армии и созданию военно-морского флота России. А для боеспособной армии требовался обученный офицерский корпус.

В новых школах обучения морскому делу занимались подготовкой морских офицеров и инженеров. Принимать в эти учебные заведения дозволялось только русских подданных.

Коронация Павла I

16 апреля (5 апреля по старому стилю) 1797 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Павла I. Торжественное мероприятие состоялось в первый день Пасхи, поэтому главную литургию, которая обычно служится ночью, из-за императорских торжеств перенесли на утро.

В день венчания на царство Павел I лично зачитал акт о престолонаследии, устанавливающий новый порядок наследования престола в Российской империи. Документ отменял действие указа «О наследии престола», подписанного Петром I в 1722 году. Новый акт предусматривал для государя право самостоятельно назначить себе преемника, впервые в Российской империи ввел понятие регентства, а также предусматривал преимущество в наследовании для потомков мужского пола.

Источник: РИА "Новости"

Учреждение почетного звания Герой Советского Союза

87 лет назад Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР было учреждено почетное звание Герой Советского Союза. Оно стало высшей степенью отличия в СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

Первоначальное награждение Героя Советского Союза отмечалось вручением высшей награды СССР — ордена Ленина и особой грамоты ЦИК СССР. Но 1 августа 1939 года для особого отличия граждан, удостоенных этого звания, была учреждена золотая медаль «Герой Советского Союза», имеющая форму пятиконечной звезды с надписью на реверсе: «Герой СССР». Устанавливалось, что медаль вручается вместе с орденом Ленина. При присвоении этого высокого звания во второй и третий раз награждение предусматривалось только медалью, орден Ленина при этом не вручался.

Источник: РИА "Новости"

Снятие режима контртеррористической операции в Чечне

16 апреля 2009 года ровно в полночь Национальный антитеррористический комитет России по поручению президента Дмитрия Медведева отменил режим контртеррористической операции в Чечне, введенный 23 сентября 1999 года. Такое решение было призвано обеспечить условия для дальнейшей нормализации обстановки в республике, восстановления и развития ее социально-экономической сферы. Этот день указом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова объявлен Днем мира и широко празднуется ежегодно.

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