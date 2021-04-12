00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 12 апреля
Международный день космонавтики, принятие четвертой Конституции РСФСР, открытие Диснейленда в Париже и другие события этого дня в истории.
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12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.
День космонавтики был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области.
Имя Юрия Гагарина стало известно во всем мире, а сам первый космонавт получил звание Героя Советского Союза.
12 апреля 1796 года, ровно 225 лет назад, дивизионный генерал Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную боевую победу. В ту пору Наполеону было 26 лет.
В это время, в ходе Первой итальянской кампании 1792−1797 годов, Франция вела борьбу с силами объединившейся против нее 1-й коалиции европейских держав.
Решающие события этой кампании произошли в Италии, где французские войска перешли в наступление. Сосредоточив превосходящие силы, Бонапарт по частям разбил австрийские соединения в битве при Монтенотте.
12 апреля 1861 года был издан именной Указ Александра II «Об учреждении в
По проекту архитектора Штрома в 1866 году было построено здание на набережной Фонтанки, рассчитанное на 400 мест. В последующие годы на территории больницы было построено еще несколько деревянных бараков для больных, а в 1893 году перед главным фасадом установлен бронзовый бюст Александра II.
В Александровской больнице зарождались многие методики в лечении и диагностике, широко использовались новейшие для того времени методы лечения. Так, больнице впервые в стране был установлен рентгенологический аппарат.
12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, которой суждено было стать последней в истории РСФСР и первой в истории независимой России.
Господствующей идеологией в этой Конституции оставался научный коммунизм, а задачей государства — построение бесклассового общества. Политическая система оставалась однопартийной, а руководящая роль отводилась Коммунистической Партии Советского Союза. В экономической сфере признавалась только государственная форма собственности и плановое ведение хозяйства.
До 1989 года Конституция РСФСР продолжала действовать без изменений, но дальнейшие политические процессы в стране привели к необходимости внесения в нее поправок. Так начался постепенный процесс трансформации основного закона России, существенно изменивший его к моменту принятия Конституции РФ 1993 года.
12 апреля 1992 года состоялось открытие парка развлечений «Диснейлэнд» во Франции. Комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» находится в городе
На территории Диснейленда находятся два тематических парка Disneyland Park (с 1992 года) и Walt Disney Studios Park (с 2002 года), увеселительный парк Disney Village, поле для гольфа Golf Disneyland, а также отели, деловые и жилые кварталы.
Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного советского
Трудно перечислить все известные песни поэта. Это и «Лучший город земли», и «Есть только миг», «Остров невезения» и «А нам все равно» из кинофильма «Бриллиантовая рука», «Все могут короли», «Атлантида», «Любовь одна виновата» и многие другие.
Всего Дербенев написал более двух тысяч стихотворений. В течение творческой жизни поэта вышло около сорока пластинок с записями его песен.
Скончался Леонид Петрович Дербенев 22 июня 1995 года в Москве после тяжелой болезни.