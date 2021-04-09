Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 апреляСоздание первой в истории аудиозаписи, взятие советскими войсками Кенигсберга и другие события
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
8Коллапс в Суэцком канале
16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бизнесмен из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке

Горшок с золотыми и серебряными украшениями был найден во время подготовки земли к строительству.

В индийской деревне Пембарти, в штате Телингана на юге страны, местный бизнесмен по фамилии Нарасимха неожиданно нашел клад с золотыми, серебряными и рубиновыми украшениями. Медный горшок с драгоценностями выкопали строители, которые рыли землю на участке для подготовки к строительству.

Владелец участка тут же сообщил о находке в полицию, и стражи правопорядка прибыли на место вместе с археологами.

Сообщается, что горшок с сокровищами был зарыт на глубине около полуметра. В нем находились 22 золотые сережки, 51 золотая бусина, 11 золотых ожерелий, 26 серебряных палочек, 5 серебряных цепочек и другие украшения.

В общей сложности в медном горшке было 189,8 грамма золотых украшений, 1,7 килограмма серебряных украшений и 6,5 грамма рубинов. По словам экспертов, ценности могут принадлежать периоду династии Какатия.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Все драгоценности были изъяты для дальнейшего изучения, а бизнесмена, который нашел клад, попросили на время приостановить строительные работы. Ученые полагают, что в этом районе могут быть и другие важные ценности, а потому следует провести здесь археологические раскопки, сообщает NDTV.

Екатерина Гура

Читайте также
Умер муж королевы Великобритании принц Филипп
В ВСУ назвали неприемлемым силовой вариант событий в Донбассе
Путин сменил главу Северной Осетии
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Герцог Эдинбургский: жизнь в фотографиях
Беспорядки в Северной Ирландии длятся уже неделю (фото)
Авто
BMW заявила о рекордных продажах за всю историю Рост продаж продемонстрировал каждый из брендов концерна BMW Group
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Как революция откатила Россию на дно – фильм-открытие
Фильм, меняющий представление о стране – смотрите сейчас
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 295
Что это? Не маразм ли? 108
Чужие дяди и тети и дети манипуляторы. 100
Особенности при рождении 95
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
В Нидерландах прошло голосование как в МакАвто (видео)
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь