Ученые выделили самый древний геном европейца возрастом 45 тысяч лет

Человек современного вида заселил Евразию примерно 40−45 тысяч лет назад после выхода из Африки. Однако эти древние люди были плохо изучены из-за недостатка образцов.
Исправить эту ситуацию решили ученые из Института истории человека Макса Планка (Германия), Пизанского (Италия) и Оксфордского университетов (Великобритания), а также Карлова университета (Чехия). Для изучения специалисты взяли череп женщины, найденный в местечке Злата Кун в Чехии еще в 1950-х годах и хранившийся в Национальном музее в Праге.
Ученые выделили из черепа ДНК и проанализировали ее.
В ходе исследования они выяснили, что сегменты неандертальской ДНК у древней женщины намного длиннее не только по сравнению с современными людьми, но и с усть-ишимским человеком, жившим около 45 тысяч лет назад в Сибири. До сегодняшнего дня именно он считался древнейшим представителем сапиенсов за пределами Африканского континента. Однако новые исследования показали, что, возможно, женщина из Златы Кун на несколько сотен лет его старше.
Женщина из Праги была одной из первых обитателей Европы и жила в регионе еще до разделения популяции на европейцев и азиатов — примерно через две тысячи лет после последнего смешения неандертальцев и людей современного вида. По словам ученых, это самый старый реконструированный геном Homo sapiens, живших на территории Европы, говорится в журнале Nature Ecology & Evolution.