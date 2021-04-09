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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выделили самый древний геном европейца возрастом 45 тысяч лет

Для этого они исследовали древний череп из музея.

Человек современного вида заселил Евразию примерно 40−45 тысяч лет назад после выхода из Африки. Однако эти древние люди были плохо изучены из-за недостатка образцов.

Исправить эту ситуацию решили ученые из Института истории человека Макса Планка (Германия), Пизанского (Италия) и Оксфордского университетов (Великобритания), а также Карлова университета (Чехия). Для изучения специалисты взяли череп женщины, найденный в местечке Злата Кун в Чехии еще в 1950-х годах и хранившийся в Национальном музее в Праге.

Ученые выделили из черепа ДНК и проанализировали ее.

В ходе исследования они выяснили, что сегменты неандертальской ДНК у древней женщины намного длиннее не только по сравнению с современными людьми, но и с усть-ишимским человеком, жившим около 45 тысяч лет назад в Сибири. До сегодняшнего дня именно он считался древнейшим представителем сапиенсов за пределами Африканского континента. Однако новые исследования показали, что, возможно, женщина из Златы Кун на несколько сотен лет его старше.

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Женщина из Праги была одной из первых обитателей Европы и жила в регионе еще до разделения популяции на европейцев и азиатов — примерно через две тысячи лет после последнего смешения неандертальцев и людей современного вида. По словам ученых, это самый старый реконструированный геном Homo sapiens, живших на территории Европы, говорится в журнале Nature Ecology & Evolution.

Екатерина Гура

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