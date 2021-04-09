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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Pitchfork в пятницу, 9 апреля со ссылкой на родственников покойного.

Источник: AP 2020

Артист скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение последних дней, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Причиной смерти исполнителя стала тяжелая передозировка наркотиков.

2 апреля стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки сильнодействующих наркотических веществ, которая вызвала сердечный приступ.

DMX (Dark Man X) — трехкратный номинант на премию «Грэмми», автор таких хитов, как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out. Артист также снялся в нескольких кинофильмах, в числе которых «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».

DMX
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