19:31 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер рэпер DMX
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Pitchfork в пятницу, 9 апреля со ссылкой на родственников покойного.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Артист скончался в больнице
2 апреля стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома
DMX (Dark Man X) — трехкратный номинант на премию «Грэмми», автор таких хитов, как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out. Артист также снялся в нескольких кинофильмах, в числе которых «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».