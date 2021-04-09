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20:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Похороны принца Филиппа в условиях пандемии: королевская церемония, но без публичного прощания

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будут по форме королевскими, но не государственными похоронами, и перед ними не будет церемонии публичного прощания, как хотел сам Филипп. Об этом объявила придворная Геральдическая палата.

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Геральдическая палата сообщила, что до похорон тело принца Филиппа останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном, церемония же похорон пройдет там же, в часовне Святого Георгия.

Королевский двор «с сожалением» просит публику в связи с пандемией не приезжать на похороны.

По сведениям Би-би-си, королева Елизавета II из-за пандемии намеревается провести похороны мужа по измененной церемонии.

О подробностях Букингемский дворец, как ожидается, расскажет в ближайшее время.

С сегодняшнего дня и до 8 утра следующего дня после похорон будут приспущены флаги на всех государственных зданиях Британии.

Церемонии публичного прощания с доступом людей к телу были устроены на похоронах трех предыдущих ближайших родственников монарха. В 2002 году к гробу королевы-матери в здании парламента в Вестминстере за три дня пришли проститься около 200 тысяч человек.

Но Геральдическая палата, которая организует государственные церемонии, объявила, что похороны герцога Эдинбургского пройдут в соответствии с традициями, но и согласно пожеланиям самого принца Филиппа.

Помощник Филиппа как-то сказал, что он «не считал себя достаточно важной персоной» для государственных похорон.
BBC
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Принц Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Среди его предков — члены королевских семей Дании, Германии, России и Великобритании

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Филипп учился в школе Гордонстоун в Шотландии, основанной знаменитым в те годы учителем-новатором Куртом Ханом. Принц проявил себя отличным спортсменом

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В годы Второй мировой войны, во время службы на линкоре «Валиант» Средиземноморского флота, он был отмечен за свою роль в сражении у мыса Матапан в 1941 году

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О помолвке Филиппа с принцессой Елизаветой было объявлено в июле 1947 года

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Они поженились в том же году 20 ноября

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Еще одним увлечением принца был крикет. На фото запечатлен момент встречи между бывшими звездами сборной Англии, в которой играл принц, и командой графства Сассекс

Русская служба Би-би-си
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В 1951 году фотограф запечатлел момент, когда герцог Эдинбургский прыгает с водных лыж у пляжа в Мармарисе в Турции

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В 1977 году королева отмечала свой серебряный юбилей — 25 лет со дня коронации. На этой фотографии супруги одеты в национальную одежду Маори, сшитую из перьев киви. В рамках своего юбилейного турне они приняли участие в открытии полинезийского фестиваля в Новой Зеландии

Русская служба Би-би-си
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Позже в этом же году они отправились на королевской яхте «Британия» на Барбадос. По пути им встретился авиалайнер «Конкорд»

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В 1985 году королевская семья, включая юного принца Уильяма, стояла на балконе Букингемского дворца, наблюдая за пролетом асов эскадрильи «Красных стрел»

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В 1996 году герцог сопровождал президента Южной Африки Нельсона Манделу, когда тот принимал почетный караул в ходе своего государственного визита в Великобританию

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Принц Филипп был надежной опорой королевы Елизаветы II более 60 лет. Был он рядом и во время ее золотого юбилея в 2002 году

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В 1956 году герцог Эдинбургский основал программу развития способностей молодежи. На этой фотографии 2010 года он встречается с молодыми лауреатами его премии

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Одним из его увлечений были гонки на лошадиных упряжках, в которых он участвовал даже в преклонном возрасте. Фотография 2005 года

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В 2011 году тысячи людей собрались у Букингемского дворца, чтобы приветствовать только что сыгравших свадьбу внука герцога Эдинбургского принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Год спустя принц выглядел бодрым, когда сопровождал свою супругу на королевской барже «Спирит оф Чартвелл» в рамках празднований ее бриллиантового юбилея. Королева и принц проплыли несколько километров на этой барже по Темзе в сопровождении тысячи судов и суденышек. Однако 4 июля, перед юбилейным концертом, принц был госпитализирован с инфекцией мочевого пузыря

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Каждый год королева и ее супруг торжественно открывали очередную сессию парламента

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Обычно церемония государственных похорон проводилась в случае смерти самого монарха.

По церемонии королевских похорон были погребены, например, королева-мать и принцесса Диана — хотя она развелась с наследником престола Чарльзом и формально лишилась титула «ее королевского высочества».

Церемония королевских похорон положена также наследникам престола и членам королевской семьи, имеющим высокое воинское звание.

В редчайших случаях, по решению короля (королевы) и парламента, государственные похороны устраивались и для видных деятелей, не являвшихся монархами.

В XIX веке такой чести удостоился флотоводец лорд Горацио Нельсон, в XX веке — Уинстон Черчилль.

Впрочем, разница между государственными и королевскими похоронами заключается в протокольных тонкостях, а так и та, и другая церемонии могут включать, например, военную траурную процессию и открытое для всех прощание с телом.

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Королевский двор, конечно, заранее готовился к смерти герцога Эдинбургского. Сценарий похорон получил кодовое название Forth Bridge, и согласно ему, ожидалось, что на похороны в Лондоне и Виндзоре соберутся тысячи людей, некоторые, возможно, даже будут ночевать на улице, чтобы не уступить хорошие точки обзора, откуда будет видна военная процессия.

В рамках этого сценария вдоль улиц, по которым прошла бы процессия, выстроились бы сотни военных, а порядок охраняли бы тысячи полицейских.

Но с началом пандемии планы пришлось изменить.

По сведениям из королевского дворца, Елизавета II теперь намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толп и соблюсти требования локдауна и социального дистанцирования.

На нынешнем этапе локдауна в Англии на похороны могут собираться не более 30 человек.

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