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06:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал продажу туристических путевок в Турцию на фоне высоких темпов заболеваемости коронавирусом в этой стране. Свое мнение он выразил в ходе интервью радио «Комсомольская правда».

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Источник: AP 2020

По его мнению, россияне собираются ехать в Турцию в момент, когда она находится «на пороге гибели». «И что они нам привезут в подарок? Не просто коронавирус, а южно-африканский вариант, британский. Еще хуже, чем тот, которым мы уже болеем второй год», — заявил политик.

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Жириновский обвинил туристические фирмы в стремлении заработать деньги, не думая при этом о здоровье отправляющихся на отдых россиян, которые покупают путевки в теплые страны, «где президенты умирают от коронавируса».

В пятницу, 9 апреля, газета «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что в России приняли решение об ограничении авиасообщения с Турцией с понедельника, 12 апреля, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли, по итогам совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом никаких решений об ограничении полетов в Турцию принято не было, оно может быть принято в понедельник, 12 апреля.

В среду, 7 апреля, стало известно, что несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Так, Китай запретил туристические поездки в страну, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.

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