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20:54 (мск), источник: Коммерсантъ

ВИЧ и туберкулез заслонили коронавирус

В России из-за пандемии ухудшилась диагностика социально значимых заболеваний. Международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья» и независимая международная компания Matahari Global Solutions, занимающаяся исследованиями в области здравоохранения, исследовали влияние COVID-19 на программы по ВИЧ и туберкулезу в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии и Балкан. Российская система здравоохранения, выяснили эксперты, продемонстрировала «большой уровень устойчивости».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Однако, как и в других странах, снизилась выявляемость новых случаев ВИЧ на 13,7% и туберкулеза — на 36%. Это может привести в том числе к росту лекарственно устойчивых форм туберкулеза, предупреждают эксперты.

Международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья» и Matahari Global Solutions изучили ситуацию с «социально значимыми» ВИЧ и туберкулезом в Боснии и Герцеговине, Грузии, Киргизии, Молдавии, Украине и РФ. Исследование включало интервью с чиновниками, врачами, пациентами и представителями НКО. В России исследование не выявило перебоев в поставках антиретровирусных препаратов, но около 30% пациентов, по данным экспертов, тем не менее столкнулись с различными препятствиями: проблемы с транспортом (14,9%), боязнь выйти из дома, чтобы не заразиться (10%), отсутствие прописанных лекарств в аптеках (4,6%), сокращение часов работы СПИД-центров (3,7%), финансовые проблемы (3,4%), длинные очереди (2,1%), инвалидность (1,1%).

Главная проблема, которую выявило исследование, — снижение уровня диагностики заболеваний.

В докладе отмечается, что в январе—сентябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го объемы тестирования на ВИЧ в стране сократились на 15,2%. В связи с этим было выявлено на 13,7% меньше новых случаев ВИЧ, чем в аналогичный период прошлого года. «Учитывая, что число новых случаев заражения растет на 10−15% ежегодно, маловероятно, что снижение связано с улучшением ситуации в целом», — говорится в отчете. Согласно официальной статистике, в январе—ноябре 2020 года было зарегистрировано 3,1 тыс. новых случаев туберкулеза, что составляет лишь 64,1% от показателей за аналогичный период 2019 года (4,8 тыс.). При этом терапия уже выявленных пациентов не прерывалась. Однако исследование ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и «Коалиции по готовности к лечению» (ITPCru) показало, что около 9% пациентов все же сталкивались с проблемами получения лекарств от ВИЧ и туберкулеза в аптеках.

Ограничительные меры в связи с COVID-19 повлияли на деятельность НКО, оказывающих помощь лицам, употребляющим инъекционные наркотики, так как в некоторых регионах она была приостановлена на время карантина. В Санкт-Петербурге выявление ВИЧ среди таких граждан упало на 27% — с 63 случаев в 2019 году до 46 в 2020-м.

Ситуация в других исследуемых странах оказалась аналогичной.

На Украине выявляемость ВИЧ и туберкулеза упала на 30%, перегруженность врачей создала барьеры для доступа к терапии, из-за несостоявшихся в 2020 году госзакупок возникли перебои с препаратами. В Молдавии выявляемость ВИЧ упала на 27%, туберкулеза — на 40−50%, из-за закрытых границ возникли перебои с поставками бупренорфина (используется при заместительной терапии опиоидной наркомании), на фоне пандемии снизилось внимание населения к профилактике ВИЧ и туберкулеза. В Грузии в 2020 году туберкулез стали выявлять на 25% реже, чем годом ранее.

Один из авторов исследования, консультант Matahari Global Solutions Павел Аксенов отмечает, что в дальнейшем эти заболевания будут обнаружены уже на поздних стадиях. В случае с туберкулезом это ведет, в частности, к росту лекарственно устойчивых форм. По словам господина Аксенова, система здравоохранения России продемонстрировала «большой уровень устойчивости», несмотря на перегрузку и перепрофилирование многих учреждений. В других исследуемых странах доступность терапии удалось сохранить при международной поддержке, Россия, подчеркивает господин Аксенов, опиралась на собственные ресурсы. «Проблема заключалась еще в падении доходов и социально-экономической защищенности пациентов с ВИЧ и туберкулезом либо уязвимых групп, что повлияло на их приверженность к лечению. Россия на фоне других стран более успешно с этим справилась, потому что внутренние ресурсы позволяли включать дополнительные программы социальной защищенности, стимулировать некоммерческие программы», — сказал Павел Аксенов. Впрочем, добавил он, профилактика ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, остается одной из проблемных сфер в России.

Активист общественного движения «Пациентский контроль» (объединяет людей с социально значимыми заболеваниями) Юлия Верещагина подтвердила «Ъ», что россияне с ВИЧ столкнулись с рядом сложностей в течение 2020 года. В частности, прошлой весной они сообщали, что не могут попасть на прием к врачу и сдать анализы, не могут получать стационарное лечение. По словам госпожи Верещагиной, в целом к концу года ситуация наладилась. Однако в отдельных регионах проблемы с госпитализацией сохраняются до сих пор. Например, по сообщению пациентов из Удмуртии, в республике действуют всего три койки для ВИЧ-инфицированных, хотя до пандемии было оборудовано два бокса на 30 коек. Жалоб от пациентов с туберкулезом, по словам Юлии Верещагиной, в 2020 году не стало больше: «Люди регулярно сообщают о том, что не могут получить дорогостоящие препараты для лечения устойчивых форм, и мы не заметили, чтобы в пандемию что-то изменилось».

Наталья Костарнова

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