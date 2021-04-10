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09:33 (мск), источник: РБК

Гинцбург сообщил о надежде на пожизненный иммунитет от «Спутника V»

Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V», передает «Интерфакс». Ранее Гинцбург оценивал продолжительность сохранения антител в организме после вакцинации в два года.

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Источник: Reuters

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5−10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что Центр им. Гамалеи, создавший вакцину, будет повторно вакцинировать тех, у кого упадет уровень антител, в рамках специального исследования.

«Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ, — пояснил Гинцбург. — Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился».

На это исследование в научном центре закладывают от года до полутора лет.

Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» создает иммунитет от COVID-19 на два года минимум, но допускал, что он может продлиться и дольше.

В сентябре опрошенные РБК эксперты сообщали, что пока достоверных данных о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу нет. «Потребуется время для изучения этого вопроса. Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно легкие заболевания», — утверждал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Однако и спустя пять месяцев медики указывали на то, что необходимы длительные наблюдения для того, чтобы понять, как долго может сохраняться иммунитет к COVID-19.

Инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина поясняла, что иммунитет — это сложный механизм, который состоит не только из выработки антител, которые должны как можно быстрее начать бороться с вирусом в случаев повторного заражения.

«Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — уточнила она.

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