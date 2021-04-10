Гинцбург сообщил о надежде на пожизненный иммунитет от «Спутника V»

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5−10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал Гинцбург.
При этом он подчеркнул, что Центр им. Гамалеи, создавший вакцину, будет повторно вакцинировать тех, у кого упадет уровень антител, в рамках специального исследования.
«Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ, — пояснил Гинцбург. — Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился».
На это исследование в научном центре закладывают от года до полутора лет.
Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» создает иммунитет от COVID-19 на два года минимум, но допускал, что он может продлиться и дольше.
В сентябре опрошенные РБК эксперты сообщали, что пока достоверных данных о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу нет. «Потребуется время для изучения этого вопроса. Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно легкие заболевания», — утверждал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Однако и спустя пять месяцев медики указывали на то, что необходимы длительные наблюдения для того, чтобы понять, как долго может сохраняться иммунитет к COVID-19.
Инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина поясняла, что иммунитет — это сложный механизм, который состоит не только из выработки антител, которые должны как можно быстрее начать бороться с вирусом в случаев повторного заражения.
«Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — уточнила она.