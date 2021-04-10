Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безлюдные пляжи Пхукета показали на фото

Курорт надеется снова полноценно заработать с 1 июля.

Читайте также
«Летом мы вряд ли поедем»: Россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе

До пандемии COVID-19 пляжи острова Пхукет в Таиланде были переполнены отдыхающими. Затем страна закрыла границы для туристов, и они обезлюдели.

В конце марта стало известно, что Пхукет будет открыт для вакцинированных от коронавируса гостей с 1 июля.

Сейчас отдохнуть в Таиланде тоже можно, но по прилете туристам придется отправиться на десятидневный карантин, а вакцинированным — на семидневный. Всем гостям также понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Не все готовы терпеть такие сложности, поэтому пляжи Пхукета и других курортов Таиланда кажутся непривычно безлюдными.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наиболее сильно пострадали районы острова Пхукет, безусловно. Пляжи Патонг, Карон и Ката», — говорит в комментарии CNN Энтони Ларк, президент Ассоциации отелей Пхукета. «Эти три “анклава” на 95% зависели от международного туризма. И он иссяк».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет от «Спутника V»
В России выявили 8 704 случаев коронавируса за сутки
Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США
Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию
План похорон принца Филиппа пересмотрели из-за пандемии
Здоровье
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием Существует даже кинотерапия.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Эксперт рассказал о целях коротких звонков с неизвестных номеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Тест: угадай, из какой игры этот автомобиль Многие автомобили прочно ассоциируются с гоночными играми, в которых они появлялись. Считаете себя знатоком симуляторов? Давайте проверим
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Опрос для тех, кто хочет жить в счастливой России: скажи свое мнение
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Дом
Как продать квартиру, доставшуюся по наследству
6 моделей диванов, которые безнадежно устарели
Оформляем крохотную спальню: интерьеры и советы
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь