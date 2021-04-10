11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Безлюдные пляжи Пхукета показали на фото
Курорт надеется снова полноценно заработать с 1 июля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
До пандемии COVID-19 пляжи острова Пхукет в Таиланде были переполнены отдыхающими. Затем страна закрыла границы для туристов, и они обезлюдели.
В конце марта стало известно, что Пхукет будет открыт для вакцинированных от коронавируса гостей с 1 июля.
Сейчас отдохнуть в Таиланде тоже можно, но по прилете туристам придется отправиться на десятидневный карантин, а вакцинированным — на семидневный. Всем гостям также понадобится отрицательный
Не все готовы терпеть такие сложности, поэтому пляжи Пхукета и других курортов Таиланда кажутся непривычно безлюдными.
«Наиболее сильно пострадали районы острова Пхукет, безусловно. Пляжи Патонг, Карон и Ката», — говорит в комментарии CNN Энтони Ларк, президент Ассоциации отелей Пхукета. «Эти три “анклава” на 95% зависели от международного туризма. И он иссяк».
Анна Лысенко