12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака вернулась к жительнице США через 5 лет
История со счастливым концом.
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Жительница Фрамингема в штате Массачусетс по имени Рене Перри воссоединилась со своей собакой Бэй, которую потеряла еще в 2016 году.
Бэй, метису басенджи (породу еще называют «африканская нелающая собака»), было всего полтора года, когда она убежала от выгульщика собак. Попытки найти пропажу не увенчались успехом, и в итоге Перри смирилась, сообщает CBS.
Спустя пять лет одна из жительниц Фрамингема заметила у себя возле дома беспризорную собаку, которая появилась здесь уже во второй раз. Она позвонила защитникам животных. Волонтеры смогли заманить собаку в ловушку и проверить ее на наличие микрочипа.
К счастью, чип был на месте, и уже через несколько дней «пропажу» вернули Рене Перри. Женщина отметила, что собака повзрослела, а ее нос потемнел. После осмотра у ветеринара Бэй наконец вернулась домой.
Как оказалось, все это время она блуждала всего в 15−20 км от своей хозяйки.
Анна Лысенко