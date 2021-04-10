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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

НИИ гриппа планирует испытания вакцины от коронавируса осенью

Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге осенью начнет клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Препарат в виде капель для носа разработан на основе ослабленного вируса гриппа.

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Источник: AP 2020

О новой вакцине от COVID-19 рассказал журналистам директор НИИ Дмитрий Лиознов, представленный сегодня на должность главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Лиознов сообщил, что при разработке вакцины для интраназального применения использовалась технология, схожая с технологией создания вакцины «Спутник V», когда для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус.
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«Но здесь используется вирус гриппа, эффект, будем надеяться, будет такой же хороший, как и у других наших вакцин. Планируется начало клинических испытаний вакцины осенью, в лучшем случае зимой—следующей весной препарат будет доступен», — заявил директор НИИ (цитата по «Интерфаксу»).

Михаил Мурашко добавил, что в ближайшее время ожидает предварительных результатов по научной разработке новой вакцины.

С середины января в России проводится массовая вакцинация от коронавируса. В стране одобрены три отечественные вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На этой неделе Минздрав также одобрил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

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