НИИ гриппа планирует испытания вакцины от коронавируса осенью

13:34 (мск), источник: Коммерсантъ
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О новой вакцине от COVID-19 рассказал журналистам директор НИИ Дмитрий Лиознов, представленный сегодня на должность главой Минздрава Михаилом Мурашко.
«Но здесь используется вирус гриппа, эффект, будем надеяться, будет такой же хороший, как и у других наших вакцин. Планируется начало клинических испытаний вакцины осенью, в лучшем случае зимой—следующей весной препарат будет доступен», — заявил директор НИИ (цитата по «Интерфаксу»).
Михаил Мурашко добавил, что в ближайшее время ожидает предварительных результатов по научной разработке новой вакцины.
С середины января в России проводится массовая вакцинация от коронавируса. В стране одобрены три отечественные вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На этой неделе Минздрав также одобрил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н».