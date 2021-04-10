Авен перечислил ошибки правительства Гайдара после распада СССР

Так, по мнению Авена, ошибкой было не возвращать гражданам деньги, которые они потеряли в результате реформ и инфляции.
«Да, я считаю, что это была моральная ошибка. Существует легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство Гайдара. Это было не так. Деньги были истрачены предыдущим правительством Павлова, то есть денег уже не было практически, а остатки были съедены инфляцией при Гайдаре, но это уже мизер. Но, действительно, государство, пусть это даже государство СССР, осталось должно своим гражданам большие суммы денег. Тезис, который был взят на вооружение: “Не мы тратили — отдавать ничего не будем”. Это, мне кажется, была ошибка», — рассказал Авен.
Он пояснил, что долг СССР перед собственным населением необходимо было признать и «хоть 50 лет выплачивать». По мнению Авена, задолженность можно было погашать имуществом или земельными наделами в зависимости от того, сколько денег на сберкнижке.
«Это, наверное, было бы значительно справедливее. Потому что люди копили всю жизнь, потом — бам! — и все сбережения сразу исчезли», — подчеркнул он.
Авен также полагает, что в какой-то момент команда Гайдара должна была дистанцироваться от фигуры первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Тогда у соратников зампреда правительства была очень сильная позиция во власти, в это время нужно было формировать праволиберальную партию с более демократическим уклоном, строить союзы без элемента личного конфликта Ельцина с другими людьми, уверен он.
«Я думаю, что независимая от Ельцина позиция была бы разумна. Но Гайдар не взялся. Потом появились политические движения, но они стали возникать тогда, когда реальной власти у Гайдара уже не было. Думаю, что если бы это началось в тот момент [нахождения команды Гайдара в правительстве], была бы другая история», — отметил Авен.
При этом бывший министр внешних экономических связей называет Гайдара «большим человеком», обладающим исключительным интеллектом и смелостью.
«Он был государственник, безусловно. Он, конечно, хотел сильную Россию. Для него, я думаю, это было важнее даже реформ, заявил Авен. — Просто он считал, что для того, чтобы Россия была великой, нужно ее экономически реформировать. <…> Все остальное, что мы тут про него читаем, действительно очень грустно и обидно. Все просто забыли уже. Молодые не помнят, кто такой Гайдар вообще. Просто он большая историческая фигура».
Егор Гайдар был доктором экономических наук, специализировался на экономических реформах. Он был вовлечен в работу по подготовке умеренной программы экономических изменений еще в 1980-х годах, в основу которой были положены экономические реформы в Венгрии.
Впоследствии команда Гайдара занималась разработкой преобразований уже в составе правительства Бориса Ельцина, где Гайдар курировал финансово-экономический блок.
В 1991 году он стал заместителем председателя правительства по вопросам экономической политики. Гайдар, в частности, участвовал в переговорах в Беловежской Пуще и подготовке текста соглашения о создании СНГ.
В течение 1992 года Гайдар был министром экономики и финансов РСФСР, затем министром финансов Российской Федерации, после — первым зампредом правительства. В конце 1992 года Съезд народных депутатов не поддержал выдвинутую Ельциным кандидатуру Гайдара на выборах председателя Совета министров. Вместо него большинство депутатских голосов получил Виктор Черномырдин, а Гайдар ушел в отставку со всех постов.
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