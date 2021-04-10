В РПЦ регламентировали практику экзорцизма

Документ после окончания работы поступит в редакционную группу, после чего он может быть опубликован в качестве проекта для внесения изменений. Митрополит Волоколамский Иларион отметил, что до публикации документа о практике «изгнания бесов» не может раскрывать его содержание.
«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — цитирует «РИА Новости» митрополита.
Ранее, 1 апреля, журналисты сообщали о смерти пятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Он погиб от рук собственной матери, которая считала, что в сына вселились бесы.
Правоохранители, прибывшие на место, нашли тело ребенка на балконе 31 марта. СК начал проверку по данному факту. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.